【市後重點睇】油價衝高2%　道期升107點

2019年10月11日 16:11
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    美匯指數進一步回軟至98.65，離岸人民幣(CNH)守7.1水平，港匯企7.8419。日圓兌美元徘徊107.9水平，歐元處1.1015，英鎊守1.2464。金價回升，目前報1,502美元。伊朗油輪疑遭恐襲，刺激布油曾衝高2.05%，布油每桶報60.31美元，紐油升1.98%，每桶處54.61美元。道指期貨升107點。
    ●市後關注點
    -20:30 加拿大9月失業率
    -22:00 美國10月密歇根大學消費情緒指數
    ●港股午後升幅擴大，恒指全日漲600點或2.34%，報26,308點；全周累漲487點或1.88%，扭轉連續三周跌勢。
    -港股格局：散戶股神深信恒指會有排升。
    ●A股快報：滬綜指收升0.8%，全周漲2.3%。https://bit.ly/2VvA6GV
    ●歐股開市則個別發展，英股跌0.29%；德股升0.76%；法股升0.20%。
    ●亞洲股市：日股按周升388點，韓澳股漲逾1%。
    ●【即市分析】
    -騰訊積極投資，能否一改弱勢？https://bit.ly/31aSqGB
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    ●【專家點評】英鎊處於危急存亡之秋。https://bit.ly/35ogBV9
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    ●【大師睇市】觀望施政報告，大市或再挾上。https://bit.ly/2M8kV3o
    ●全球經貿戰：分析料人民幣半年內貶值至7.4水平。
    ●城規會：觀塘兩工廈申請放寬地積比率限制。
    ●二手樓價指數七連瀉，創25周新低。
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