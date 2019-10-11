致富智庫：想有貝索斯身家？要打工415萬年！除非...

亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)副身家到底有幾誇？大家有沒有可能成為「貝索斯第二」？

外媒報道，貝索斯的淨資產已經超過1,300億美元(約1.01萬億港元)。根據統計，亞馬遜全職員工最低年薪為3.12萬美元(約24.33萬港元、與香港一般打工仔差不多)，即員工要花上415萬年，才能賺到猶如貝索斯一樣多的錢。

上述看起來當然「離地」，因為大家都「冇咁長命」，不過，如果你學會他做人處事理念的萬分之一，說不定已令人生成功了一大半。貝索斯曾就人生的天賦與選擇，提出過12條問題，冀引發大家思考：

1、你將如何使用天賦？

2、你會做出甚麼選擇？

3、你會遵行慣性，還是追隨激情？

4、你會遵循教條，還是創新？

5、你會選擇安逸的生活，還是選擇奉獻和冒險？

6、遇上別人批評時，你會退縮，還是會堅持自己信念？

7、當你犯錯時，會掩飾錯誤抑或道歉？

8、當你墮入愛河時，會保護你的玻璃心不被拒絕，還是會果斷採取行動？

9、你會小心行事，還是會有點虛張聲勢？

10、當遇到困難時，你會放棄，還是會堅持到底？

11、你是一個憤世嫉俗的人，還是一個創造者？

12、你會以犧牲別人為代價，還是會與人為善？

如果你能在創業、打工過程中，為以上問題作出明智選擇，你很可能是下一位貝索斯。

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