跌市搵筍盤：粉嶺名都入場費降至468萬

樓市氣氛持續轉差，新界區二手上車盤屢現劈價放盤。當中粉嶺名都最平叫價兩房細戶，上月以490萬元放售，現時叫價已減至468萬元，是屋苑唯一500萬元以下放盤。

粉嶺名都坐落於粉嶺車站路18號，物業於1993年落成，樓齡約26年，共設7座，合共提供約1,280伙，實用面積約369至454方呎，採兩至三房間隔。

世紀21奇豐黎樹森透露，該物業現有約28個放盤，上述入場單位為3座低層H室，實用面積376方呎，兩房間隔，意向呎價12,447元。該單位相比上月最初放盤價，已下調22萬元，減幅約4.5%。

以該放盤計算，可承做八成按揭，首期兩成約93.6萬元，最高貸款額374.4萬元，首置買家需支付約14.04萬元從價印花稅。以現時普遍供樓息率約2.625厘，還款期25年計算，每月供款約17,033元。

他又指，粉嶺名都兩房戶放售價介乎468萬至590萬元，三房戶則600萬至700萬元。屋苑10月交投氣氛沉寂，至今仍未聞買賣個案，9月全月則錄3宗。

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