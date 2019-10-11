全球經貿戰：越南想贏下去　須重點改革教育

外國傳媒報道，受惠於中美貿易戰，不少大型企業已將部分或全部生產線搬往越南，使該國今年首8個月對美出口大幅增長21.5%。不過，越南服裝製造商Maxport創辦人Jef Stokes透露，該國缺乏很多技術人員，即使是基本的縫紉工人，也至少需要半年時間培訓，部分原因出於越南的教育缺乏改革。

事實上，據招聘公司Manpower Group數據顯示，越南多達5,750萬的勞動力中，只有12%是熟練勞工。

雖然越南在2015年的國際學生能力評估計劃(PISA)當中，顯示該國在科學表現上，於72個國家之中排名第8，但越南18至29歲年輕人中，能上大學的比例僅28%，遠低於泰國的43%及馬來西亞的48%。

越南美國商會執行董事Adam Sitkoff亦指，已有大量研究表明，越南的教育課程已過時、教師不堪重負、薪金不足，畢業生也缺乏私人公司需要的就業技能，建議越南當局應將教育現代化。

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