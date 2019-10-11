致富智庫：過來人教路！搞結婚有三項開支唔慳得

結婚乃人生大事，但籌辦婚禮卻是一件麻煩的事！搞一場婚禮所費不菲，有調查指香港人平均的支出逾30萬元，因此明智的選擇十分重要。

最近，外國財務顧問機構Novi Financial進行了一項調查，訪問了1,000名年齡介乎18至54歲已婚人士，邀請他們就各種婚禮費用支出來評分，看看有關花費是否值得。

調查顯示，受訪者普遍認為有三項支出「唔慳得」，分別是禮服支出(56.6%)、攝影師(53.1%)和結婚蛋糕(52.4%)。被問及感到後悔的花費，首位為婚禮策劃者(48.5%)，其次是婚禮錄像(36.7%)和回禮婚禮小物(36.1%)，香檳、吐司(35.2%)和鮮花(29.2%)亦榜上有名。

調查同時發現，超過40%受訪者在婚禮當日的花費超過30,000美元(約23.4萬元)，當中的三分二人則表示後悔沒有「做點事」來減少使費。

●婚禮花費點先明智？專家咁講...

婚禮預算要如何釐訂？當然是以個人喜好優先，另要考慮哪些是必要事項，其餘的則應可「慳得就慳」。

婚禮網站Nearly Newlywed創辦人兼行政總裁Jackie Courtney坦言，決定婚禮預算是「很個人的」。大多數的婚禮預算都是視乎你與伴侶的妥協，而最重要的是兩人的思維一致。

理財專家Rachel Cruze在一文章寫道，所有在婚禮中有份支付費用的，包括新娘、新郎和雙方父母都需要坐下來看看婚禮的預算。她建議，宜將婚禮預算細分為幾類，如招待會、典禮或攝影。

Cruze續稱，準新人應該根據某個項目對自己的重要性來調整支出，並舉例說：「可能你會願意花費去『執相』，覺得花束並不重要。」如果你關心某個特定領域，則應更改相關的比例。

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