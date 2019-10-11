全球經貿戰：東南亞追不上！有科研公司決定香港設廠

中美貿易摩擦持續不休，令更多商家有意把生產分散至其他地區，但科研公司香港晶體決定保留其中國產能，更決定在香港設廠，並進行小規模試產。

公司行政總裁李錦雄表示，於香港設廠並非艱難的決定，該產品為應用於5G基站的組件，研發及生產已接近尾聲階段，將準備推出。他亦表示，因為是高檔的新產品，可以高價賣出，而公司的科研人員亦位於香港，故在香港生產不成問題，亦考慮長遠在香港生產高端高價的產品。

問及越南成為廠商熱門的「避風港」，李氏認為，搬廠應視乎公司需要及行業競爭，不應只聚焦於逃避關稅。他亦指，同業大部分生產線仍位於內地，沒有因為貿易戰而遷廠。另外，雖然他有研究有關遷廠的可能性，但指越南的地價及人工成本一直急升，而如欲遷廠至孟加拉，則連生產需要用到的氮氣，亦需額外運輸。因此，他決定保留中國的生產線。目前公司售賣至美國市場的高檔產品全由香港製造；中低檔產品的產能則來自內地。

問到於香港設廠是否可行，香港貿發局環球市場助理首席經濟師陳永健表示，並非鼓吹數萬人規模的工廠搬回香港，但產品屬於高科技，同時可以高價賣出的，即使勞工成本及地價較高，在香港生產也沒有問題。

當內地廠商生產線開始轉移時，會否意味香港會失去作為轉口港的地位？陳表示，商戶將未必再經香港作轉口並將貨物出口至海外。但他認為，並非所有貨物由內地轉運至西方，仍有很多商家欲打進內地市場，香港作為中轉站仍具重要性，不擔心會影響其轉口貿易的地位。

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