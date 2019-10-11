新盤UPDATES：一手物業大額交投湧現

發展商繼續促銷各區現樓單位，刺激該類物業大額交投湧現，無論特色戶以至洋房均受追捧。

●傲瀧全數花園分層特色戶沽清

項目全數花園分層戶已沽清，自推出長達4年超長成交期以來，至今已售出30伙，金額逾14億元。開盤以來累售634伙，連同售出車位套現逾180億元。

●NAPA洋房逾3287萬元售出

會德豐地產旗下屯門NAPA，剛售出C17號洋房，實用面積2,061方呎，花園面積813方呎，售價逾3,287.29萬元，呎價15,950元。項目今年以來已售出19座洋房，套現逾6億元。

●愛海頌首批單位已錄超額認購

她透露，部分買家有意大手認購逾1伙，周末有機會加推，最快下周初公布首輪銷售安排，會考慮安排家庭大手客優先揀樓。

●中原向尚‧珒溋3房戶買家送價值28.8萬元家具優惠

合景泰富集團（01813）及龍湖集團（00960）合作發展的啟德尚‧珒溋，獲中原推出新置業優惠，該公司副營業董事李玉祥表示，由即日起至10月31日，首3名經該行購入項目3房單位的買家，可獲贈價值28.8萬元家具優惠，名額3個，先到先得。

●美聯向尚‧珒溋大單位買家贈送總值86.4萬元優惠

美聯住宅部行政總裁布少明表示，即日起至10月31日前，經該行購入啟德尚‧珒溋3房或以上單位之買家，將可獲贈「雙人歐洲豪華郵輪之旅」，名額3個，先到先得，每個價值28.8萬元，合共總值達86.4萬元。

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