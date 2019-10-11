全球經貿戰：封殺華為失效？80%日企仍與之往來

中美貿易戰延伸至科技領域，美國將中國網絡設備商華為納入「實體清單」，限制其與美國企業做生意。在制裁開始4個月後，9月中旬日本媒體調查了與華為有業務往來的50家主要日本企業，發現約80%將繼續維持和華為的業務往來。這反映日本企業在謹慎平衡風險的同時，繼續與有前景的中國企業合作。

調查對象是約30家向華為提供零部件的日本企業，以及約20家從華為採購智能手機等設備的日本企業。

調查報告指，沒有一家供應商以華為被納入「實體清單」為由，與其完全中斷交易，但有一部分企業停止使用和銷售華為製造的產品，例如日本電信商NTTdocomo決定暫不採用華為的5G智能手機。

事實上，華為每年從日本企業採購7,000億日圓規模的設備。Sony為華為提供智能手機使用的相機感應部件，據證券分析師表示，Sony每年約8,000億日圓的相關產品銷售額中，提供給華為的佔了約20%。

然而，華為與日本企業的合作並非完全不受影響，例如某家從事智能手機相關產品生產的日本企業，雖然與華為沒有合作，但雙方就新業務的展開進行了交涉。雖然產品沒有受到美國出口限制，但該企業負責人表示，「華為被指與軍方有關連，因此不得不慎重」，放棄了與華為的合作。

另外，華為向一家日本零部件製造商提出追加1年交易量的要求，但考慮到有可能被美國政府緊盯，這家製造商也拒絕了華為的要求。

值得注意的是，2019年5月底，中國商務部表示，將制定中國版「實體清單」，提出不當損害中國企業利益的外國企業，作為對美國的報復。因此，若與華為合作的企業如果考慮不周，就可能有損與中國政府的關係，日本企業被夾在中美之間，抉擇兩難。

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