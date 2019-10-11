【產經專題】外資大行驚奇預測或逾半應驗

大行分析員每到年底都會預測未來一年市場環境，但很大部分連他們自己都不認為會成真。然而，今年環球金融市場波譎雲詭，一些原本看來不可能實現的預測竟然應驗。以渣打發表的2019年金融市場驚奇為例，8項預測中兩項已經成真，還有三項有機會發生。

渣打兩項應驗的預言，其一是聯儲局會減息，而聯儲局今年已兩度減息，市場預期本月會再減息；其二是歐洲央行重啟量化寬鬆，該行將於11月起每月買債200億歐元。

至於3項有機會發生的預測，第一是中美達成貿易協議令美元下跌。第二是美國財政部嘗試售賣50年期債券，若有需求當局可能於明年實行。第三是英國面臨硬脫歐風險及英鎊兌美元跌至一算，目前而言，仍有機會發生硬脫歐。

不過，三項不太可能應驗的預測，其一是香港放棄聯繫匯率，即使包括國際大鱷巴斯在內的交易員，押注香港社會動盪會引發資金逃亡，但實際上沒有發生。其二是石油輸出國組織(OPEC)解散及布蘭特期油跌至每桶25美元，惟供應不足情況正在加劇。其三是日本將債務貨幣化，日圓兌每美元升至80水平。

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