【頂級分析】美股神話由666癲到3333？引爆點係...

美國總統特朗普將於香港時間周六(12日)凌晨2時45分左右，於白宮接見中國副總理劉鶴，市場憧憬新一輪中美貿易談判會有正面進展，加上英國脫歐亦進行了富有「建設性」的對話，令環球股市為之亢奮。

不過，話說回來，目前全球仍面對着眾多不明朗因素，包括伊朗局勢又趨緊張、阿根廷10月27日大選、香港政局未明朗、德國經濟處於衰退邊緣等等，皆有可能拖累股市。惟華爾街大行未見特別擔心，更預測了一組「666癲到3333」的神奇數字！

【美銀：目前似1970年代】

美銀美林發表最新研究報告顯示，在深入探究美國1968年至1976年的混亂歷史後，得出驚人結論，就是股市不看政治亂局！

當年期間曾發生越戰、《布雷頓森林》的貨幣制度完結(此後以美元為全球儲備貨幣)、石油危機，以及美國前總統尼克遜被彈劾。亂象之多與目前形勢很相似。

不過，儘管不明朗因素甚多，但美銀指出，當時的道指走勢絕對沒有受多重不明朗因素影響，只受一個因素左右，就是：聯儲局貨幣政策！回看當年，只要聯儲局「放水」(即減息)，道指就上揚；同樣地，只要當局「收水」(即加息)，道指就跌。(本文附圖)

該行表示，恰巧地，今年美股也面對着眾多不明朗因素，但仍然有得升，最主要原因就是受到聯儲局寬鬆貨幣政策及債市泡沫支持。

因此，該行對後市表現依然樂觀，由於歐央行重啟量化寬鬆(QE)，聯儲局主席鮑威爾亦承諾擴大資產負債表規模，估計會購買短期債券，即「非官方QE」，故2020年股市應繼續樂觀。

更重要的是，該行提到，如果希臘能成功地拍賣「負利率」短期債券，美股就沒有可能不會大升，因這反映投資者能接受高風險，標指可能會由666點(2009年3月低位、及後證明牛市開端)，一直不能停止地飆至3,333點！

該行重申，央行的極端泵錢政策及市場「熊派」太多，反而會令2020年股市更癲，值得逆勢看漲。

【華爾街預言家：聯儲要托到2020年11月】

事實上，近年經常看淡股市的歐洲太平洋資本行政總裁、有「華爾街預言家」之稱的Peter Schiff近日也轉軚，認為聯儲局已默默展開新一輪「印鈔行動」，在支撐全球市場的同時，也會使債務泡沫愈滾愈大。面對目前狀況，他認為金價依然被低估。

他指出，由今年9月開始，聯儲局已開始對銀行間的貼現市場提供流動性，當局在之前第三輪量化寬鬆(QE3)時，每個月買債金額850億美元；而最近3星期內，買債金額卻達1,760億美元，只是當局不承認他們正在QE！

Schiff表示，雖然聯儲局矢口否認QE，但他們確實「人為地」壓低利率。他認為，在美國2020年11月總統大選的大前提下，聯儲局的主要任務之一就是確保「債務炸彈」不會爆炸，若有必要，甚至需要「粉飾太平」，相信貨幣寬鬆政策只是權宜之計。

他又認為，聯儲局「撒幣」對美元有根本性的威脅，雖然金價已升穿每安士1,500美元，但若以其他貨幣計價，早已刷新歷史紀錄。他相信，央行瘋狂印銀紙，總有一天民眾會失去信心，令黃金重新成為買賣所需的貨幣，故仍有大幅上升空間。

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