「燈神」呼籲是時候沽空股票　今次信唔信？

外國傳媒報道，有「大宗商品之王」稱號、成功預測2008年前商品價格大跌，但近年被嘲是「燈神指標」的明星交易員Dennis Gartman表示，是時候沽空美股了。

他說：「我們大錯特錯，之前堅定不移地認為，應該在CNN恐懼與貪婪指數達到70點後才開始沽空，但事實是在兩周前，這數據曾達68，現已跌至40以下。」為了不錯過時機，他現在萌起沽空念頭。

從CNN恐懼與貪婪指數的走勢來看，自2017年秋季達高峰後便逐步下跌。Gartman認為，這似乎表明，長達10年的牛市勢頭正逐漸減弱。

他看淡股票的另一個原因是，企業回購一直是支撐股市的重要因素，但上市公司的高管、股東，以及董事會成員，最近以約20年以來最快的速度拋售股票，使各大企業能否保證有充足資金作回購成問題。

不過，值得注意的是，瓊斯交易公司的Dave Lutz曾笑稱，Gartman是「地球上唯一的、最好的反向指標(the single, best contra-indicator on the planet)」。

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