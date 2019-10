「燈神」呼籲是時候沽空股票　今次信唔信？

外國傳媒報道,有「大宗商品之王」稱號、成功預測2008年前商品價格大跌,但近年被嘲是「燈神指標」的明星交易員Dennis Gartman表示,是時候沽空美股了。

他說:「我們大錯特錯,之前堅定不移地認為,應該在CNN恐懼與貪婪指數達到70點後才開始沽空,但事實是在兩周前,這數據曾達68,現已跌至40以下。」為了不錯過時機,他現在萌起沽空念頭。

從CNN恐懼與貪婪指數的走勢來看,自2017年秋季達高峰後便逐步下跌。Gartman認為,這似乎表明,長達10年的牛市勢頭正逐漸減弱。

他看淡股票的另一個原因是,企業回購一直是支撐股市的重要因素,但上市公司的高管、股東,以及董事會成員,最近以約20年以來最快的速度拋售股票,使各大企業能否保證有充足資金作回購成問題。

不過,值得注意的是,瓊斯交易公司的Dave Lutz曾笑稱,Gartman是「地球上唯一的、最好的反向指標(the single, best contra-indicator on the planet)」。

