【嚴重流失】內地「秘密」走資萬億　歷來最多

美國財經媒體彭博引述國際金融協會(IIF)報告指，中國今年上半年隱性資金流出規模高達1,310億美元(約1.02萬億港元)，創下紀錄新高，反映在人民幣兌美元匯率尚未跌至「7算」前，便已有大量中國境內資本「秘密」外逃。不過，在有走資隱憂之際，內地持續開放金融業，積極吸引外資。

IIF報告提到，中國外匯管理局的數據顯示，今年上半年的中國國際收支平衡表之中，「淨誤差與遺漏」分項錄得約1,310億美元，遠高於2014年起同期的水平，尤其是2015及2016年資金外流壓力加劇當時的平均水平亦只是800億美元。

值得留意是，內地編製國際收支平衡表的數據源自多個部門，包括海關、商務部、統計局等，故統計實際時間、標準及折算匯率可能存在差異，而為抵銷這些統計誤差令國際收支帳面金額達成平衡，便產生了「淨誤差與遺漏」這分項。

IIF中國研究主管Gene Ma認為，儘管內地居民在有紀錄情況下，只有約740億美元流出境外，並為10年來低位，但他相信，資金流出的實際規模似乎被低估，而走資渠道包括通過海外置業，以及在境外購買保險等。

彭博用作估算資金外流規模的指標亦顯示，中國今年首7個月資本流出規模更高達約2,260億美元，較去年同期大增約19%。

事實上，自2009年開始，外管局披露的「淨誤差和遺漏」分項一直是負數，內地官方曾多次「解畫」，稱有關數據只是對經濟活動的客觀反映，不能與資本流動管理問題混為一談。「淨誤差與遺漏」分項錄得負數原因之一，是可能低估對外資本的輸出。

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