櫃員機可以撳到幾多現金？金管局咁樣講...

近日網上盛傳香港銀行下調自動櫃員機(ATM)提款上限，但原來ATM撳到幾多現金，同部機可以提供邊一種面額鈔票有關！市民只要了解每日提款上限，其實撳完可以再撳。

香港金融管理局發言人表示，留意到網上消息指，有銀行調低了櫃員機每日提款上限，當局強調銀行近日並沒有調低該上限。現時銀行提款卡於櫃員機的每日提款上限，由1萬元至8萬元不等，由銀行自行釐定。

她解釋，有一點值得注意，由於櫃員機的硬件設計，限制每次提款可提供的鈔票數量，例如上限40張，如果櫃員機只剩下面額較小的鈔票(如100元鈔票)，客戶每次可提款的金額會相應減少(40 張 x 100元=4000元)，有需要的客戶可再次提款。

此外，香港銀行公會主席禤惠儀表示，近日部分受影響銀行服務已回復正常，亦陸續修復受損櫃員機，而銀行基於保安理由，會為客戶設有每日提款上限，同時由於櫃員機型號不同，客戶每次提取鈔票數目都有所不同，建議市民提款只要未達每日上限，可以提款多次。

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