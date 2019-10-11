樓價UPDATES：嘉湖業主沽出自住居所　轉買車位

天水圍嘉湖山莊有業主看好車位市場，連購兩個車位作投資。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●奧運站柏景灣9座高層C室，實用面積864方呎，屬三房包括套房及連多用途房設計，望海景，以1,868萬元成交，實用呎價約21,620元。原業主於2014年10月斥資約1,336萬元購入上址，帳面獲利532萬元。

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新界區

●嘉湖山莊有業主沽出自住單位後，以共214萬元購入景湖居及賞湖居兩個車位，以每個市值月租約2,800元計，回報率約3.1厘。

●沙田愉翠苑F座高層04室，實用面積510方呎，以兩房間隔，座向東北，望園景。單位原開價650萬元，放盤3個月，減價45萬元，於未補價第二市場以605萬元承接，實用呎價11,863元，屬市價水平。原業主於2007年6月入市，單位期內升值近4倍。

●馬鞍山嵐岸3座中層D室，實用面積523方呎，以兩房間隔，獲租客以1.65萬元承租，實用呎租31.5元。以業主於2019年7月購入價計，回報率2.6厘。

●二手市場議價幅度擴闊，買家積極入市優質單位。沙田第一城32座高層C室，實用面積327方呎，座向西南望園景。單位放盤2個月，原叫價610萬元，減價25萬元，獲用家以585萬元承接，實用呎價17,890元，原業主持貨7年多，帳面獲利350萬元。

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