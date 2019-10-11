夜市UPDATES：特朗普有預告！美股飆近400　港夜期高水

有迹象表明中美貿易及英國脫歐談判有望取得正面進展，帶動外圍股市大幅做好！美股道指目前報26,892點，飆395點或1.49%；標指報2,980點，升42點或1.45%；納指報8,079點，升128點或1.61%。

美國總統特朗普最新在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「在中國貿易談判上，正有好事發生，有較過去更溫暖的感覺，更像是好日子。我今天(香港時間周六凌晨約2時45分)將與中國副總理會面，所有人都希望看到重大的事情發生！」

另一方面，中國證監會公布，明年起分階段撤銷外資持金融機構股權的限制，被視為對中美貿易談判釋出善意。受利好消息刺激，港股期指夜市做好，目前報26,590點，升180點，高水282點，最高曾見26,624點。

受到國際貿易關係方面的樂觀消息提振，Facebook、亞馬遜，以及Google母公司Alphabet升約1%；Netflix漲2%。蘋果公司股價攀升1%，此前券商Wedbush將其目標價從245美元上調至265美元。銀行股表現良好，美國銀行與摩根大通漲2%。

英國脫歐消息方面，英國脫歐事務大臣巴克利和歐盟首席脫歐談判官巴尼耶，在比利時布魯塞爾會晤，歐盟發言人指富有「建設性」。英股升0.49%；德股升2.13%；法股升1.20%。

【21:30】中美貿易談判有望取得進展，美股受刺激，道指早段再漲323點，至26,820點；納指漲102點，至8,053點；標指漲33點，至2,971點。

福特汽車在中國市場的業務持續不振，在華付運汽車第3季再按年大跌30%，至13.1萬輛。福特汽車股價早段仍升1.91%，至8.785美元。

伊朗油輪在紅海遭到兩枚火箭擊中，刺激油價急升，美國能源股上揚，埃克森美孚股價早段升1.11%，至69.01美元；雪佛龍股價早段升1.34%，至116.12美元。

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