【財經評論】張良計遇過牆梯　走資潮變本加厲

去年中美貿易戰開打，人民幣顯著貶值，中國經濟亦持續放緩。縱使官方實施嚴格的資本管制，但上有政策、下有對策，民間以各種途徑將資金運走，致使今年上半年「秘密」走資的規模創新高。近年內地一直為金融市場引資開源，成效未見之餘，本身資金卻加劇外流，情況堪憂。

過去幾年中國致力去槓桿和反貪腐，打擊影子銀行和地下錢莊，以圖堵住資金外流。可去年中美貿易戰開打，嚴重打擊製造業，不但外商大規模撤廠，人民幣貶值預期升溫，就連居民的走資潮亦變本加厲。

統計數字顯示，上半年民眾循「非正式」途徑走資涉及1,310億美元，打破歷來紀錄。另一統計更顯示，今年首七個月資金流走的規模高達2,260億美元，較去年同期急升近兩成。內地居民透過海外置業、購買保險，甚至進行虛假貿易合同、地下錢莊等不同的非法管道走資，即使官方施以嚴格的外匯管制，但仍杜之不絕。

事實上，內地人走資與人民幣有莫大關係，不斷貶值只會令市場對人民幣資產失信心。如今中美貿易戰結局難料，人民幣貶值難免成為中央緩衝貿易壓力的工具，但同時又會激化走資，猶如雙刃劍。此外，全球央行又進入新一輪減息和量寬放水，匯率難免波動。

中央堵塞走資的同時，亦希望引入外資，只是眼前資本市場一潭死水，內部需求明顯轉弱，整體經濟下行壓力日重。製造業撤廠消息此起彼落，走了的外資不會迅即回流。故政策的焦點，便轉移至金融業。近期的措施包括撤銷外資的投資額度限制，明年更會全面開放銀行、證券及保險業的外資持股，務求為引進海外新資金創造有利條件。

此舉與開放資本帳目，推動人民幣國際化的方向，基本一致。而結合A股和國債陸續獲納國際指數系列，亦有利資金流動趨向平衡有序。但資金可入自然可出，引資不易，留資更難。若然市場化改革未能兌現，繼續由國家而非市場來主導資源分配，產權得不到有效保障，那內內外外的走資問題，還是難以避免。

美元能夠成為全球主導貨幣，主因其具備流動性、市場有效運作、透明開放，具深度和規模，而人民幣國際化卻還有很長的路要走。金融業既屬敏感行業，涉及的金融系統性穩定茲事體大，必須審慎掌握開放的節奏和力度，嚴防金融風險。惟只有堅持市場化改革，金融業開放經得起考驗，走資的問題才可迎刃而解。

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