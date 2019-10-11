第一拖拉機擬出售兩公司　涉逾3.5億人幣

完成後，集團將不再持有上述兩家公司任何權益，估計出售事項的淨收益分別約3,787萬元及6,162萬元。集團擬將所得款項淨額用於加強產品開發及研究預算，以及用作一般營運資金。

新疆裝備公司主要從事農用機械設備及零配件的製造、銷售；倉儲服務、貨運代理、貨物進出口、技術進出口、代理進出口；商務信息諮詢服務；機械維修、維護；工程機械及零配件的銷售；農用車輛、環衛車輛、汽車配件的銷售；房屋租賃。

洛陽西苑主要從事為第三方測試及檢驗拖拉機、三輪汽車、低速貨車、汽車、工程機械、內燃機、農機具、摩托車、農業機械、變型機械及其零部件；為第三方進行機動車安檢；農業機械設備及測試設備、儀器儀表、材料及相關產品的開發、生產及銷售；進口設備及儀器儀表的代理銷售；技術開發、諮詢、轉讓及服務；土壤檢測。

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