澳門VIP賭收睇跌　美高梅遭削價18%

該行早前已經以中美貿易戰令宏觀經濟受壓等為理由，下調澳門今年全年賭收預測。該行最新報告指，澳門過夜旅客人數八月份出現了近四年以來首見的按年倒退，來自廣東省以外的訪澳旅客，跌幅尤其顯著；原因估計是香港近期社會愈趨動盪，驅使他們押後到訪港澳兩地的行程，單憑廣東旅客未必能扭轉劣勢。

花旗進而警告，澳門貴賓廳恐「有排差」，理由是人民幣貶值，不但會減少內地賭客從「疊碼仔」借得的港元賭本，亦令他們等待人民幣回穩才償還拖欠「疊碼仔」的款項，減輕自己以人民幣計價的債務負擔。當「疊碼仔」收數周期被拖長，可借給賭客的錢亦隨之減少。

此外，越南即將有賭場開業，可能會對本來已疲弱的澳門貴賓廳帶來額外衝擊。

基於上述的不利因素，花旗警告，澳門今年第四季貴賓廳賭收預測恐按年跌23%，比之前估算的按年下跌19%更差，拖累今季澳門整體賭收按年下跌7%，繼而導致今年全年賭收下滑3%。觀乎貴賓廳形勢持續嚴峻，澳門明年賭收亦恐怕會下跌2%，換言之連續兩年下滑。

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