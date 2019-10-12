東方日報B1：中美貿談及英國脫歐露曙光　港股飆600跑贏全球

中美貿易談判及英國脫歐均傳出利好消息，刺激港股跑贏全球多個主要股市！恒生指數周五上漲600點或2.34%，收報26,308點，不僅重越26,000點關，更收復十天、二十天及五十天移動平均線；全周累漲487點或1.87%，扭轉連續三周下跌頹勢。不過，有券商直言，美國總統特朗普態度飄忽，慎防隨時「變臉」再度令大市受壓。

亞太區股市普遍上揚，日股漲246點或1.15%，日經平均指數收報21,798點。內地股市亦做好，滬綜指升0.88%，報2,973點；深成指升0.3%，報9,666點，全周分別累漲2.36%及2.33%，創逾一個月最大單周漲幅，雙雙結束連續三周跌勢。滬深股市交投轉趨活躍，兩市主板成交額合共約4,565億元人民幣。

不過，港股反彈力度更強，恒指周五開市上漲278點後，午後漲幅曾擴大至685點，高見26,393點。國企指數則曾漲250點，收市升234點，報10,452點，全周累漲305點，同樣扭轉連續三周跌勢。

不過，勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵較審慎，直言港股周五漲幅已反映中美雙方可能達成局部貿易協議，即使美國暫緩向中國進口商品加徵關稅，並不代表會取消之前已加徵的關稅。再者，中國只是按自身需要增購美國農產品，於知識產權及國企補貼等問題未必會讓步，特朗普有機會隨時「變臉」。倘今次磋商的成果不及市場預期，下周一港股或打回原形，下試25,800點。

事實上，美國著名對沖基金經理、Hayman Capital Management創始人巴斯(Kyle Bass)接受外媒訪問時表示，相信現階段中美不太可能達成實質的貿易協定。

他指，中美可能達成一項臨時貿易協議，內容包括中國買入更多美國農產品，美國則推遲對華加徵關稅，但達成更廣泛的協議仍然有挑戰，相信目前不會發生，因美國不會放棄並簽署無法量度及執行的貿易協議。

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