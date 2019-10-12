特朗普將接見劉鶴　彭博社：中美達成有限度協議

中美在華盛頓展開第13輪經貿高級別磋商，美國總統特朗普周五(11日)將在白宮接見中國國務院副總理劉鶴。而在兩人會面前約1小時，彭博社引述消息報道，中美雙方已達成有限度協議。

受消息刺激，美國股市周五上漲，道指報26,933點，升437點或1.65%；標指報2,986點，升48點或1.64%。

報道指，中國同意在部分農業議題作出讓步，以換取美國放寬關稅。有關協議屬暫時性質，或在特朗普接見劉鶴前後出現變動。美國財長姆紐欽形容，中美過去兩日的貿談具「建設性」，將在中方代表會見特朗普後作出更多宣布。美國有線電視新聞網絡則有記者在社交網站透露，中方已邀請美國貿易代表萊蒂澤及姆紐欽的團隊，在下月前往智利出席亞太經濟合作組織舉行峰會前夕，到中國進行新一輪中美貿易談判。

特朗普之前曾在社交網站寫道：「與中國的貿易談判正發生一些好事，感覺比最近更好，就像回到昔日的好日子。所有人都希望見到一些重要事情發生。」中國外交部發言人耿爽同日表示，中方希望能在互相尊重及平等相待的基礎上，與美方努力推動取得積極進展，中方將及時發布磋商的相關消息。

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