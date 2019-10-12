美股收市：道指大漲319點　中美談判取得成果

中美已達成第一階段貿易協議，投資者情緒趨向樂觀，美國股市周五大漲。道指收報26,816點，升319點或1.21%；標指收報2,970點，升32點或1.09%；納指收報8,057點，升106點或1.34%。

科技股全線做好，蘋果公司收漲2.66%，報236.21美元，創收市新高；Facebook上揚2.31%；亞馬遜和Netflix分別升0.68%和0.87%。大眾消費股普遍向上，強生全日升1.85%；3M漲3.79%；寶潔則微跌0.68%。

總結全周，道指、標指、納指分別累升0.91%、0.62%和0.93%。

中美在華盛頓展開第13輪經貿高級別磋商，美國總統特朗普周五（11日）在白宮接見中國國務院副總理劉鶴。特朗普在會面前表示，美中已經達成「非常可觀」的第一階段協議。

美國財長姆紐欽則表示，原定下周二生效、針對2500億美元中國貨的關稅措施將會暫緩實施，中方會進一步增加購買美國農產品。彭博社則引述消息指，中美已開始「貿易休戰」。

報道指，中國同意在部分農業議題作出讓步，以換取美國放寬關稅。有關協議屬暫時性質，或在特朗普接見劉鶴前後出現變動。姆紐欽形容，中美過去兩日的貿談具「建設性」，將在中方代表會見特朗普後作出更多宣布。

美國有線電視新聞網絡則有記者在社交網站透露，中方已邀請美國貿易代表萊蒂澤及姆紐欽的團隊，在下月前往智利出席亞太經濟合作組織舉行峰會前夕，到中國進行新一輪中美貿易談判。

不過，有分析仍保持審慎，Cornerstone Capital股票分析師Michael Geraghty表示，今年稍早時間，中美亦曾接近達成協議，但其後談判破裂。再者，目前中美貿易協議仍局限於第一階段，日後的談判成果仍存在一定不確定性。

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