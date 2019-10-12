1周10大驚奇：經濟病夫遇上世代交替　年底股災避不了？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月。雖然3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂(結果4月23日破了)。

之後縱使中美貿戰升級，港股5月6日起反覆下跌，惟異象從未驚慌，並預言直到7月中至8月都平安，直至7月27日轉軚，預計升市到7月30日為止。到了8月31日則預言處於「黎明前的黑暗」，9月7日更指最悲市況已過，股市樂觀到年底，本周未見動搖，或許年底才驚吧！大家不妨繼續在國際視野中尋覓另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。

【1、全球「經濟病夫」是誰？德國！】

目前全球憂慮經濟放緩、甚至衰退，究竟哪裏才是「風眼」？可能是歐洲！瑞士信貸銀行(Credit Suisse)經濟學家本周警告，德國過去一直是歐洲經濟增長「火車頭」，如今卻淪為「歐洲病夫」。

所謂「歐洲病夫」(Sick man of Europe)，是19世紀以來對陷入經濟困難或衰落中的歐洲國家形容詞。

瑞信指出，受到中美貿易戰及英國脫歐的連鎖效應拖累，德國經濟正瀕臨衰退，該國第2季經濟增長按年僅0.4%，按季則萎縮0.1%，創逾6年以來表現最差，並成為歐洲唯一經濟萎縮的主要國家，若第3季持續下滑，將是連續兩季收縮，符合經濟衰退定義。

該行更指，對德國雪上加霜的是世界貿易組織(WTO)近期宣布裁決結果，作為對歐洲空中巴士長年不公平競爭的反制，美國可針對歐洲75億美元商品提高關稅，創下WTO歷年裁決結果最高金額，並為美國向歐洲產品徵收25%關稅鋪路，如此一來，將使德國的酒和咖啡變得更貴，為經濟增添陰霾。

【2、「經濟病夫」真病重！當地最大銀行狂炒人】

事實上，瑞信以「歐洲病夫」形容德國絕不誇張，就連該國最大銀行都要大幅裁員，須知道銀行是「百業之母」，它們不濟，其他行業也難以逆勢呈強！美國財經媒體彭博社本周引述消息人士稱，在德意志銀行大幅裁員1.8萬人的計劃中，大約一半擬在德國「開刀」。

截至去年底，德意志銀行在其國內聘用大約4.17萬名員工，而全球總員工為9.17萬人。消息又稱，在德國以外，倫敦也將遭受「特別沉重」的打擊，部分原因是英國脫歐。根據該行2018年年報資料，德國員工佔總人手45.4%；印度佔13.3%；美國佔10.1%；英國佔8.7%；意大利佔4%；其他地區佔18.5%。

德銀行政總裁Christian Sewing於7月初宣布該行近代史上最徹底的重組計劃，裁員是關鍵部分，一度令市場嘩然。

Sewing曾於9月25日警告，像歐央行及美國聯儲局的央行，已沒有招數去緩和真正的經濟危機，「我尤其擔心目前一系列的金融及地緣政治風險，壓力來自香港至中東，令全世界都正面對非比尋常的宏觀經濟狀況，十分難去預測，而且更傾向波動。」

【3、長期經濟病夫：日本！前景更堪虞】

如果說德國是「經濟病夫」，日本則早已病入膏肓。本周有數據指，該國嬰兒人數不但正在減少，而且更加快速度，意味着人口危機刻不容緩，經濟恐繼續「迷失」！

數據顯示，2019年1至7月，日本出生人數按年再減5.9%，幅度創30年紀錄，總數為51.859萬人，是連續4年減少。值得留意的是，2016年日本出生人數跌破「100萬」，僅僅3年後，2019年出生人數「很可能跌破90萬」。再者，截至2018年10月1日的人口推算數據顯示，日本40多歲女性有907萬人，30多歲女性則僅696萬人，少了23%，20多歲女性更少，僅578萬人。換言之，適合生育的女性大減。這對社會保障負擔和經濟活力產生深遠影響，令打造良好生育環境成為日本當務之急。

回看日本國立社會保障和人口問題研究所2017年推算顯示，2019年出生人數為92.1萬，到2021年則為88.6萬，即跌破90萬關口。換句話說，如果2019年出生人口跌破90萬，將較預期提前兩年。

事實上，日本政府早於今年5月4日公布，全國兒童人口連續38年下跌。目前15歲以下兒童只有約1,533萬，較2018年減少18萬人，即1.2%，創自1950年有紀錄以來新低。據當地統計局截至今年4月1日數據，兒童僅佔日本總人口12.1%，為逾4,000萬人口國家中排名最低。其次為南韓的12.9%、意大利和德國約13.4%。

【4、美國後生仔讓「經濟病夫」傷得更重】

德國病重、日本完全無活力，美國年輕人恐間接把它們推向更嚴重處境！近期美國經濟數據接連遜於預期，令市場憂慮衰退近了，繼而拖累全球。本周有分析指，成因未必全部與美國總統特朗普有關，而是美國千禧年世代的儲蓄習慣有變！

調研機構Raymond James分析師Tavis McCourt本周指出，在2008年發生金融海嘯後，美國千禧年世代較喜歡「先使未來錢」的嬰兒潮世代更有儲蓄觀念，而年輕人一向是最願意消費的一群，目前因為年輕人不喜歡消費，使經濟失衡，也導致經濟放緩。他強調，雖然儲蓄對人民來說是好事，但消費降溫確實會衝擊企業和經濟，因消費佔美國經濟比重七成。

美國聖路易聯儲銀行數據亦顯示，截至今年8月，美國個人儲蓄率為8.1%，此數據較1996年的5.7%為高(附圖一)。再者，不單止美國儲蓄率上升，中國內地個人儲蓄率也相對較高，McCourt認為，此現象不僅促使貿易赤字增加，也讓中美兩國的經濟增長速度、通脹都低於市場預期。

事實上，根據國際貨幣基金組織(IMF)數據顯示，美國個人儲蓄率正上升，截至2016年，美國國民儲蓄率約佔其國內生產總值(GDP)18%，惟此數字仍低於內地的46%和日本的27%。

●別輕視美國「千禧一代」

或許大家又會問，美國千禧一代較嬰兒潮世代更有儲蓄觀念有何大驚小怪？答案是前者已主導了大局！根據美國官方數據顯示，泛指1981至2012年之間出生的千禧一代，正式接替1946至1964年間出生的嬰兒潮一代，成為美國成年人最龐大的群體，人數達7,300萬，而嬰兒潮人口則減至7,200萬。

有華爾街大行就此警告，這恐是資產市場長期噩夢之始，過去60年價格膨脹期或結束，因已屆耄耋之年的嬰兒潮人口會陸續出售房屋，使樓市供應在未來10年增加2/3以上，而年輕世代因人數萎縮以及喜愛租樓，對樓市的需求或僅增加約7%，顯然有供過於求之虞，礙及資產升值潛力。

令人擔憂的是，全球千禧一代都呈現遲婚、甚至不婚的趨勢，直接影響生育及住房需求，甚至有調查顯示，目前有約1/3的美國年輕人仍與父母同住，需要「父母幹」。

現時再加上儲蓄有變，McCourt就此表示，千禧世代增加儲蓄，而他們又取代了嬰兒潮，成為主要收入來源及消費主力，因此其儲蓄習慣的影響更為顯著。

簡而言之，除非全球找到新的「使錢」亮點，否則今次經濟放緩、甚至衰退期的後果實在難以估計。

【5、別輕看美國「世代交替」 年底恐拖累全球】

上述美國「世代交替」有何大問題？除了樓市外，今年底環球恐重演2018年式股災都可能與它有關！

過去多次發表預言，而又多次言中，2017年警告全球經濟經歷2018年後，就會大幅放緩、甚至衰退，被媒體冠以「災難先生」稱號的獨立經濟學家Raoul Pal本周警告，今年底可能會再見到美股大跌，繼而拖累全球，這個趨勢恐無法避免。他列出年底可能有股災的3大原因：

一、首先是美股回購規模放緩！當企業放緩回購步伐時，會對股價帶來壓力，因過去十年，美股的最大買盤就是回購股份。

二、流動性壓力(即市場缺錢)！今年短期借貸市場狀況不佳，雖然聯儲局有意挽救，但效果不彰。

三、美國嬰兒潮世代退休！他們到了70歲後，每年必須賣出5%的401退休帳戶持股(即類似香港的強積金)，來滿足退休開支，而今年與去年差異太大，必須賣出7.5%的退休金持股，才可以滿足開支，估計這些交易會在年底發生，若考慮到假期因素或資產調動，沽貨潮最快10月開始。

他再次提醒，2018年底美股下跌，部分原因是嬰兒潮世代退休而被迫賣出股票所致，而他們的退休金投資倉位，又確實持有太多股票，況且股票風險又偏高，故他們會決定沽股，對股市有頗大殺傷力。

Raoul Pal為前基金經理、曾於大行高盛工作，36歲就賺夠退休，為極少數能準確預測2008年金融海嘯的專家之一。近年預測亦頗為準確，包括2014年警告油價崩潰、2016年呼籲沽空歐洲銀行股、2017年預測特朗普會發動貿易戰，今年8月則估計股市未來3個月左右會重演大冧市，本周重申其觀點。

【6、別輕看美國「世代交替」 它正在逼聯儲QE】

事實上，美國「世代交替」或是聯儲局近期「變相放水」的原因之一！歐洲太平洋資本行政總裁、有「華爾街預言家」之稱的Peter Schiff本周警告，聯儲局已默默展開新一輪「印鈔行動」，在支撐全球市場的同時，也會使債務泡沫愈滾愈大。面對目前狀況，他認為金價依然被低估。

他指出，由今年9月開始，聯儲局已開始對銀行間的貼現市場提供流動性，當局在之前第三輪量化寬鬆(QE3)時，每個月買債金額850億美元；而最近3星期內，買債金額卻達1,760億美元，只是當局不承認他們正在QE！

Schiff警告，聯儲局雖然矢口否認QE，但他們正在「人為地」壓低利率。目前在美國2020年總統大選需要「維穩」下，當局的主要任務之一就是確保「債務炸彈」不會爆炸，若有必要，甚至需要粉飾太平，相信貨幣寬鬆政策只是權宜之計。

他又認為，聯儲局「撒幣」對美元有根本性威脅，金價以美元計，雖已升穿每安士1,500美元，但若以其他貨幣計價，是刷新了歷史紀錄。因此，他相信央行瘋狂印銀紙，總有一天會令民眾失去信心，黃金將重新成為買賣所需的貨幣，故仍有大幅上升空間。

【7、它們也是「經濟病夫」：阿根廷和埃及】

美國、德國，以及日本都是大型經濟體，若它們「打乞嚏」，對全球當然大件事，但其實亦有被市場忽視的危機一直潛伏，阿根廷和埃及就是了！

目前市場未關注阿根廷10月27日舉行總統大選。回看今年8月，偏向「民粹」的反對派候選人費爾南德斯(Alberto Fernandez)大比例贏了初選，令現任總統馬克里(Mauricio Macri)地位不穩。消息一出，阿根廷股市及債市齊遭拋售。

費爾南德斯大幅贏出初選，意味着10月27日真正大選投票時，極有可能勝出。若當選，經濟政策必然有變，足夠讓金融市場率先遭大幅拋售。

事實上，阿根廷作為拉美第3大經濟體，經濟情況相當差。由於貨幣貶值形成惡性通脹、政府實施緊縮政策，以及貧窮人口上升，令現任阿根廷總統馬克里民望插水，嚴重影響大選。值得留意的是，阿根廷去年也爆發過經濟危機，結果「蝴蝶效應」令全球股市第4季也一同大插水。

除了阿根廷，另一個被遺忘的是埃及！上個月，世界多家媒體報道了當地亞歷山大市和首都開羅等多個城市，針對埃及政府的示威遊行。抗議活動令埃及股市暴瀉11%，使2019年所有升幅被蒸發。高盛指出，若埃及政治動盪持續，對風險資產的負面影響可能會更持久。

美國國務院的數據顯示，美國在埃及的直接投資為218億美元，從表面上看，兩國之間的關係最近有所改善，埃及亦一直加強與鄰國沙特阿拉伯的聯繫。因此，倘埃及動盪加劇，油價又會是焦點。

【8、怎應對「經濟病夫」及「世代交替」？睇3指標】

既然「經濟病夫」遍布全球，美國又面對「世代交替」，怎制訂投資策略呢？摩根士丹利星級策略員Andrew Sheets本周表示，投資者若要洞悉經濟及股市前景，必要留意3個指標：美國ISM製造業採購經理指數(PMI)、美國消費者信心指數，以及美國每周新申請失業救濟金人數。

他說：「目前一個差了；一個令人憂慮；一個仍表現良好但隨時轉弱。它們是決定資產怎配置的溫度計。」

首先是美國ISM製造業採購經理指數。他指出，由於該指數由1948年開始，故數據長久一致，是衡量美國工業健康程度的長期良好指標，並具有預測未來的啟示作用。

目前情況是：令人擔憂！因為9月數值瀉至47.8，為2009年6月以來最低，反映製造業處於收縮。

其次是美國消費者信心指數。目前該指數仍處於高位，惟不代表值得高興。他指出，往績顯示，金融市場見頂往往伴隨着消費者樂觀情緒到達頂點，在1988年、2000年，以及2007年，消費者信心都是最樂觀，惟全部事後均證明，亦是金融市場高峰。

由於消費佔據美國經濟比重達70%，故消費者信心的趨勢一直受到投資機構關注。因此，Sheets反而認為，目前消費者信心是「警號」。

最後是美國每周新申請失業救濟金人數。他指出，一旦申請的人增多，並形勢上升趨勢，就是經濟及股市「終結」的開始，因這數據反映勞工市場的健康程度，更重要的是領先失業率，故投資市場其實更重視每周公布的申請失業救濟，多於每月才公布一次的失業率。可幸的是，該數據仍然良好。

上述依次序，就是Sheets所指的「一個差了；一個令人憂慮；一個仍表現良好但隨時轉弱」。

由於目前3大指標，有兩個響警，故Sheets警告，散戶要留意未來回報前景！若是炒短線，當然不用關心，但若是長線投資者，現時確實不宜持貨太多。

【9、債息曲線之父：紅色警報響起！明年勢衰退】

除了上述3大指標，更有「美債息」！一手創建債息曲線經濟預測模型、有「債息曲線指標之父」(father of the yield curve indicator)稱號的杜克大學教授Campbell Harvey本周警告，一定要留意美國債息「倒掛」帶來的警號，並採取預防行動，不要呆等到經濟衰退來臨。

在1986年，他首度提出當10年期美債孳息率與3個月期若出現「倒掛」，即3個月期孳息率高於10年期，就預示經濟衰退。事實上，自1950年到Harvey發表理論時，已有4次案例，之後再出現3次。

今年3月，10年期美債息與3個月期出現短暫「倒掛」，之後回升，及後於5月再「倒掛」，並一直維持至今。

Harvey指出，只要上述「倒掛」維持3個月，就是可靠信號，故目前正發出「紅色警報」，預示經濟衰退即將到來，時間估計是未來6至18個月左右，經濟將下行。因此，企業可以根據這項指標來做出反應，例如延遲支出，直到「風暴」過去。

他又稱，這個模型不是唯一指標，但給了一個準確信號，如果明年美國陷入衰退，不會令人意外。

由於往績顯示，上述年期的債息曲線一旦出現「倒掛」，經濟往往會在未來1至2年內衰退，而且準確度高，例如1997年金融風暴、2000年科網泡沫、2008年金融海嘯等，故市場高度關注。

【10、異象：A股波動率低於美股 預示升市在望】

最後，儘管明年經濟可能大鑊、年底或有股災，惟異象仍看好短期行情，至今依然未變，或許年底才擔心吧！本周有報道指，美國股市的波動率如今已經超過了中國股市。截至上月底，滬深300指數的實際60天波動率下降到了14，而美股代表標指為15.6。(附圖二)

根據往績，這往往是全球股市見底回升的信號。從圖中可見，對上出現美股波動大幅高於A股是2011年下半年、2018年首季及末季，全部均是全球股市恐慌之時。

例如2011年下半年，當時正值歐債危機；2018年兩次較大型調整，相信股民仍記憶猶新。3次後，包括港股在內的全球股市都能喘穩回升。

當然，信不信由你...

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