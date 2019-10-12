【產經專題】日圓升勢未完　兌港元明年料破8算

市場紛紛唱好日圓匯價前景，有外匯界人士樂觀預期，日本明年舉辦東京奧運會，以及未來會開設賭場，將刺激日圓匯價於明年底上漲至95日圓兌每美元水平，即每百日圓兌港元升穿8算，較現價有13.5%潛在升值空間。

日圓匯價周五表現反覆，一度反彈0.12%至107.85日圓兌每美元。事實上，今年以來日圓累漲約2%，在主要貨幣中表現僅次於加元，不少大行均唱好日圓前景。其中，摩根士丹利外匯策略全球主管雷德克表示，全球經濟環境正處於失衡狀態，將會引發金融市場波動及高風險資產被拋售，預料日圓兌每美元年底前將漲至101水平。

美銀美林亞洲外匯和利率策略聯席主管辛哈更建議，投資者應乘美元強勢而沽美元、買日圓，預料日圓兌每美元未來數月將升至100水平。

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，日本或於明年底開展賭業，獲賭牌財團有可能建設三間度假村，未來需要大量日圓作為建設開支，而且賭場可望吸引亞洲區旅客，將刺激日圓需求以至當地經濟。

另方面，明年東京舉辦奧運會，將帶動日本旅遊及零售業表現，加上日本年內實施引進外勞政策，或吸納約60萬人口，長遠可促進消費、刺激物業市場及經濟發展。

他認為，英國脫歐及中東局勢動盪等不確定因素未減退，市場仍有避險需求，驅使資金流入日圓，估計今年底圓匯或漲至104.5日圓兌每美元，明年底則進一步挑戰95水平，意味每百日圓兌8.26港元，建議投資者可於現價考慮買入。

光大銀行香港銀行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文亦表示，日本即將迎來東京奧運及開展賭業，屬於近年罕見有利日本經濟的因素。根據歷史經驗，奧運會對舉辦國經濟及投資均有正面影響，有利匯價，預期圓匯初步目標為104.5，若向上突破這個關位，更有望進一步上漲到100至100.5日圓兌每美元。

另邊廂，英國與歐盟就脫歐談判有望取得突破，刺激英鎊周四曾急漲2.15%，收市仍漲1.94%。英鎊周五曾再漲1.94%，高見1.2685美元，兩日累積漲幅是2009年以來最勁，每英鎊亦曾漲至兌9.9443港元。

Union Bancaire Privee策略員Koon Chow指出，英鎊急彈顯示沽空盤急於平倉，主因英國脫歐期限押後預期升溫，但未來英鎊仍面對大選風險。法興更保守，相信英鎊的樂觀氣氛不會太長久。

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