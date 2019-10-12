貿戰緩和：銀行界看好人民幣揚升 料增透明度及波動彈性

中美在華盛頓進行的第13輪經貿高級別磋商取得初步成果，光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文稱，雙方達成有限度貿易協議涉及匯率，估計未來人民幣匯價機制會從兩大方向作出改變。

他指，第一個方向是優化人民銀行官方提供中間價定價參考機制，相信會增加銀行報價的透明度，例如公開報價銀行及其報價水平。第二個方向是增加人民幣匯價浮動的自由度，如將人民幣的波動區間限制，由現時中間價上下2%，進一步擴闊，甚至取消。

事實上，離岸人民幣在周五外圍時段已率先反映匯率協議影響，刺激人民幣匯價高見7.0705兌每美元，勁升338點子。

顏預期，中美貿易談判將刺激人民幣匯價短期內上升，兌每美元上試7算大關，甚至可望短暫收復此重要心理關口。不過，要待其他複雜的貿易議題，如知識產權等獲得具體進展，人民幣才可望回升上7算以上水平。

他又指，美國將中國列為匯率操縱國僅數月，相信短期內不會消除此標籤，要待協議正式簽署，並視乎人民幣匯率落實協議條款情況，美國才會考慮取消將中國列為匯率操縱國。

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