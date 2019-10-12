貿戰緩和：中港股市料趨升　恒指26800阻力仍大

中美雙方經貿談判達成第一階段協議，證券界預期將有利中港股市走勢。前海開源基金首席經濟學家楊德龍稱，該實質性進展料將有利A股今年第四季強勢加速啓動。

他指出，中美貿易摩擦發生一年多，全球高度關注，且事件對全球經濟增長及資本市場均構成較大衝擊，尤其對中美股市帶來直接影響，相信今次貿談的良好進展，對全球資本市場來說，應是重大利好消息。

楊表示，現在中美貿談的不明朗因素解除，將對A股「金九銀十」行情加添進一步強勢的催化劑。隨着A股對外開放程度不斷提高，將刺激更多外資進入內地資本市場。

時富資產管理董事總經理姚浩然認為，中美能夠達成首階段協議，符合市場期望，預期恒生指數可續向上挑戰高位，短線可先上試26,500至26,600點，在26,800至26,900點阻力仍大，除非有更利好消息，如美國減息及美股再創新高，恒指方有望重上27,000點水平。

姚稱，近期中國積極向美國採購大豆，貿易戰又沒有特別升級行動，反映雙方都積極想達成協議，繼現時中美達成初步協議，不排除市場會期望11月亞太經濟合作會議，中美兩國元首會晤時或可再達成一些協議。

他估計，人民幣匯價短線料轉強，對受惠人民幣升值的概念股，如外債重的航空股，以及以人民幣資產為主的內房股將有利。至於貿易相關行業及手機設備股亦可受惠；而中美貿易關係改善，有助緩和中國經濟下行壓力，對中資金融股亦有利。

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