投資日本物業　入場費125萬享兩年6厘回報

【特約報道】香港人投資磚頭注重租金收益，而近年亞洲區興起買入物業經營民宿，原來每年租金回報可高達6厘，難怪吸引不少資金進入市場。縱橫海外地產界多年的東日日本物業顧問集團今日舉行展銷會推介兩個日本筍盤，吸引不少香港投資者到場了解項目優勢及升值潛力。是次推出的單位最低入場費僅需要約125萬港元，發展商更會承包兩年6厘租金回報。

日本整體前景向好，未來將有一連串盛事進行，如2020年東京奧運、2025年大阪主辦世博等，估計將刺激旅客數字。而日本旅行社JTB更預計，2019年訪日旅遊人數高達3,550萬人次，按年增長12.3%，數字繼續創新高。

在多項目利好因素下，投資那一個城市才最有保證呢？事實上，大阪樓價普遍較東京便宜，而區內最受歡迎的地區為難波心齋橋、道頓崛一帶的黃金商圈，而天王寺與西成亦具有一定投資價值。

該城市亦正在重新包裝及打造新旅遊景點。如西成區正在籌備建設「大阪中華街」，將作全新觀光景點，計劃將開設共約100家商店，並採用中國式大門，料趕及2025年大阪世界博覽會之前建設完成。另據資料顯示，西成區的地價已從2017年開始回升，去年微升0.38%，而區內萩之茶屋的地價更於過去一年爆升15%至地價20萬日圓。

若想試水溫做日本包租公的話，大阪都心地段仍有不少一戶建推介。東日物業顧問集團銷總監許漢生表示，一戶建即是香港常見的獨立屋，在日本通常以連地權形式推出。是次推介的一戶建位於難波站一帶，面積介乎270至350方呎，售價約130萬至200萬港元。發展商提供全新裝修，個性化的室內設計，鄰近「花園町站」，一線直達心齋橋、通天閣等旅遊名勝，去關西空港機場也只是約半小時的車程。由於項目已連民宿牌照，傢俬、廚房爐具與洗衣機等亦已齊備，可讓業主輕鬆展開民宿生意。

至於另一個推介項目VALUE NAMBA SOUTH，位於難波站附近，項目於2019年初落成，為一幢樓高3層的住宅，提供8伙開放式戶，面積由323至355方呎，售價約125港元起，距離難波站僅4分鐘距離，同樣連民宿牌照及全新裝修出售。由於每個單位可容納2至4人，適合大伙兒同住，故適合營運作民宿。

上述兩項位於難波的住宅項目均可獲發展商提供兩年6厘租金回報。

除了可經營民宿，自住、渡假、收租外，東日日本物業更推出「日本物業樓換樓計劃」，意指可以用日本樓換來更優質的環球物業。過程手續簡易，只要提交現有日本物業資料後，經該行顧問作出物業價值評估，其後按評估報告，即可擁有以下其一項來自日本民宿住宅、泰國曼谷、馬來西亞新山、加拿大多倫多、澳洲布里斯本或英國倫敦的物業。

此外，若有意投資移民，市民可留意日本自2015年4月起便放寛了對外國人到日本創業的門檻。申請「經營管理簽證」人士只要在日本投資500萬日元（約36萬港元）以上並以「開辦公司」、「收購日本公司」或「作為經營者的手下進行管理業務的管理者」，便可按事業的營運狀況，獲得最多五年在日本長期居留的簽證。

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日本物業展銷會及投資講座

日期：10月12日及13日(周六、日)

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀凱悅酒店L層(K11商場旁)

主題：精選大阪一戶建及開放式戶/民宿投資秘訣

講座題目：日本置業新高度及民宿經營詳解

講座時間：每日下午2時45分、4時45分