貿戰緩和：沈大師指協議不外如是 港股高位有回調壓力

美於中美兩國貿易談判雙方初步達成協議，人稱「沈大師」的訊匯證券行政總裁沈振盈直言「不外如是」。原因是以往雙方商談的都是這些條件，大家口講為憑，而今次的分別是落實黑紙白字簽一個協議而已。

今次初步協議大致是中國買大豆等農產品，美國就延遲加徵進口中國商品；中國承諾不操縱匯率，換來美國取消將中國列為匯率操縱國。

其實取消將中國列為匯率操縱國的影響不大，因為國際貨幣基金組織(IMF)都沒有當中國是匯率操縱國，如果中國真的要操縱人民幣匯率，應該讓人民幣升，而事實人民幣匯率一直在跌。

是次中美談判前人民幣開始轉強，美金元轉弱，部分原因是英國脫歐有轉機。今次中美雙方只是因利乘便去簽一個初步協議，給大家一個交代，拖延去面對問題。

事實上，美國不敢加徵進口中國商品關稅。如今中國承諾買大豆，加上一份協議，美國有藉口延加關稅，以免影響聖誕新年的消費旺季。短期人民幣會偏強，美元回軟。

股市方面，本周中美展開談判，港股已經偷步炒上，美股亦上升，短期港股反彈應該都差不多。預計下周一港股會高開，之後就有回調壓力，皆因今次協議只是給雙方一個下台階，根本沒有任何進展。

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