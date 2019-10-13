陳鳳珠　內地推動醫療保障發展

日前國家醫療保障局等9個部門明確於全國範圍內推廣國家組織藥品集中採購和使用試點集中帶量採購的模式，令全國符合條件的醫療機構有望提供質優價廉的試點藥品，以減輕市民的用藥負擔。

採購的25種藥品中，每個藥品中選企業一般不會超過3家，而中選價格亦低於「4+7」試點的中選價格，採購協議期限亦設定為1至3年。

聯盟採購的政策主要為「帶量採購，以量換價」，並以當地醫保定點醫藥機構年度藥品總用量的50%至70%估算採購總量，以進行帶量採購，預料帶量採購政策雖導致藥價大幅下降，但中標企業或可以量抵銷，而政策將會促使藥企投入更多資源研發藥物，未來將淘汰研發能力較弱的藥企，大型企業的競爭力及市場份額將會續提升。

另外，國家衛健委等部門對內地專利到期或即將到期而尚未提出註冊申請、臨床供應短缺的藥品，而制定印發「第一批鼓勵仿製藥品目錄」，涉及33種藥品，相關部門將要按照有關規定，於臨床試點、關鍵共性技術研究、優先審評審批方面給予支持，相信長線亦有助降低醫療負擔及確保供應。

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

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