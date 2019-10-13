郭家耀　低吸美團點評作中長線部署

內地十一假期多項消費數據出爐，文化和旅遊部政府門戶消息指，綜合測算七日長假期間，全國共接待國內遊客7.82億人次，按年增7.81%；實現國內旅遊收入6,497.1億元人民幣(下同)，按年增8.47%。其中10月7日全國接待國內遊客5,097.3萬人次，按年增8.78%，實現國內旅遊收入407.8億元，按年增10.34%。

另一方面，中國商務部表示，根據監測該7日長假，全國零售和餐飲企業實現銷售額1.52萬億元，按年增8.5%。節日期間，各地綠色食品、時尚服飾、智能家電及新型數碼產品等商品銷售熾熱。

各地特色步行街人氣旺盛，杭州湖濱步行街改造後重新開街，日均客流量超過10萬人次，武漢江漢路步行街長假期首日客流量達30多萬人次。期內，重慶、青海、湖北、四川及江蘇等地重點監測餐飲企業營業收入按年各升17%、16.3%、15.7%、14%及11.3%。

支付寶亦發布2019十一長假期出境遊報告，數據顯示，期間內地遊客出境遊使用支付寶消費再創新高，人均支付近2,500元，按年升14%。人均消費金額方面，浙江、上海、江蘇、遼寧、天津及北京分列前六，上述省市的支付寶人均支付消費均超過3,000元。多項數據均顯示，內地消費力持續升溫，有助支撐整體宏觀經濟表現，相關消費企業估值有望持續高企。

(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)

正榮金融業務部副總裁郭家耀

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