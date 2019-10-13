鄭勤龍　滙控高息可吼

歷年來，滙控一直擁有不少忠實的投資者，無懼市場風浪，逢低吸納，除了因為其業務穩陣，穩定的派息率亦是不可或缺。

「觀」卦的大意是以審慎態度去觀察事物的優點和長處，近年來，滙控雖受到中美貿易戰、英國脫歐、美國減息、管理層變動，以及香港本地示威運動等的不利因素影響，其股價由2018年初高位78港元，一直回落至近日57元水平，但由於目前集團股息率已高達近7厘，實屬吸引，因此才會令投資者在風險與息率之間，不知該如何取捨，此亦為「風」進退兩難之局。

短期內，困擾滙控表現的不明朗因素仍會存在，但由於「渙」卦有渙散之意，中長線而言，它目前所面臨的困境最終還是會散去。近日股價已處於52周底部水平，下跌的空間已愈來愈少，且高股息的吸引力將逐步浮現，投資者可以採取分段吸納的入市策略，以換取長線最大的投資回報，「風」象所謂的大利市3倍亦即此意也。

玄學金融家鄭勤龍

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