鄺紫珊　中長線部署美國房產信託基金

目前市況不明朗，投資者可考慮以多元化的資產配置去管理資產，建議減持股票。在組合內，加入黃金、房產及美元等，以平衡組合對抗下行的風險。若挑選美元資產，可考慮美國的房地產信託基金(REITs)作中長線部署。

美國人口金字塔的主流主要集中於千禧代出生的人口，而千禧世代亦開始踏入家庭人口的階段，並逐漸成為消費市場的主流，故對置業、家居生活應用所需、物流倉儲，以及數據雲端服務等需求大增，將帶動REITs後市的商機。由於千禧世代成為美國人口的主流，將影響美國人口結構及社會消費型態的重大轉變，故將帶動REITs的增長動力。隨着千禧世代對經濟消費實力的提升，將對購屋及租屋的需求有明顯上升，對當地房產價格帶來支持。

千禧世代也是習慣於網上購物的族群，因而產生對物流倉儲的需求。在數據中心方面，更是大幅使用雲端服務，需要大量資料儲存空間，讓資料數據中心供不應求，在電商、物聯網的未來趨勢下，看好前景較佳的工業物流族群，及數據中心與倉儲型的REITs。

美國就業市場9月的失業率較8月減少0.2個百分點，降至3.5%，創下50年來最低水平，並遠低於市場預期，而美國9月非農就業崗位亦增加，8月數據被上調為增加16.8萬，皆勝預期。就業市場的正向表現，可望帶動房屋出租率及租金上升，進一步加強REITs基本面的增長動力。

另外，市場對聯儲局10月再減息的預期大幅提高到80%以上，在利率走低下，更將有利於REITs等高股息資產的表現。REITs在各行業中，僅次於公用事業，其波動度相對偏低，較具防禦性，在考量貿易衝突未解除時，市場波動可能性較大，也提高REITs的投資價值。

市場預期聯儲局在今年底前仍有可能再減息，則今年美國十年期國債孳息率反彈空間不大，只要維持在2%以下，皆有利美國REITs的表現。根據規定，REITs的稅後所得90%收益要分配給投資者，故更突顯其投資價值。

國際金融財務策劃師學會鄺紫珊

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