御峰理財　別人恐懼時我貪婪

9月國際評級機構惠譽將香港信用評級下調至「AA」級，並將評級展望評為「負面」。同月，香港財政司司長陳茂波指香港第三季度經濟有可能負增長。由於第二季度經濟已是負增長，要是第三季又現負增長，經濟在技術上陷入衰退。禍不單行，市場研究機構IHS MARKIT公布，9月香港採購經理指數(PMI)為41.5，連續18個月處於收縮區域(低於50水平)。

近日，香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目估計，香港今年實質本地生產總值為零增長。翻查彭博數字，市場預期香港今年實質本地生產總值增長中位數為0.6%。由於市場預測數字不斷修正，筆者大膽推算最終的政府數字會低於市場預期中位數。

究竟散戶應如何自處呢？觀乎統計數字，要是某年實質本地生產總值按年出現負增長，如1998年及2009年，期後一年的恒生指數升幅分別為68.8%及5.32%。所以即使實質本地生產總值負增長也不足為懼，有危便有機。就如股神巴菲特所言：「別人恐懼時我貪婪」。

御峰理財研究部

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