潘梓生　鋅價後市反彈在即

今年踏入第二、三季，鋅價走勢異常疲弱，扭轉過去兩年跑贏大市的狀態。由於鋅價已上升兩年，大量中國鋅產商重新投產，鋅的供不應求狀況大為改善，令鋅價大幅下滑。鋅價由4月初的2,950美元，一直下跌至9月初的2,190美元，累計跌幅達25%。

價格下跌令近期鋅需求明顯改善，現貨價近期升勢比期貨明顯，反映現貨供應出現一定緊張。另外，LME的未註銷庫存已跌至15年最低至僅4.67萬噸，加上納米比亞有一座冶煉廠因缺乏原料，而被逼關閉營運至11月，相信鋅供應緊張的情況會持續一段時間。

再者，中美貿易談判近期有明顯進展，也將為基本金屬價格帶來支持。技術上，鋅價已成功突破6月中至今的下行軌道，鋅價尋底多時應已見底，後市有望繼續上揚。短期而言，鋅價在2,400至2,450美元之間阻力仍然相當大，投資者可待鋅價回落至2,325美元逐步吸納，鋅價有望在年底前回升至2,500美元水平。

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生

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