陳樂怡　內需股份可跑贏大市

美國聯儲局公布議息會議紀錄，顯示當局官員雖對美國經濟基礎前景仍正面，但對貿易和全球經濟疲弱的憂慮升溫，加大市場對聯儲局加快減息步伐的預期。

根據利率期貨顯示，10月聯儲局再減息0.25%的機會率升至逾80%，另一方面，亦有消息傳出，聯儲局計劃開始擴大資產負債表，為美國融資市場解決短期流動性資金。

事實上，聯儲局在過去兩年已經縮表近6,000億美元，加上第四季公司需要繳稅，同時銀行業亦具較大流動性需求，相信擴大資產負債表，有助紓緩資金緊張情況，對投資氣氛亦可起一定支持作用。

據商務部數據，今年十一假期的零售餐飲金額為1.52萬億元人民幣，相對於2018年有明顯改善。事實上，隨着中央早前推出的支持內需措施漸見成效，相關企業的盈利能力有望改善，料內需相關股份可跑贏大市。另據CRIC數據，內地首100間發展商的9月合約銷售按月升24%，較8月時的按月回落2%明顯復甦。

內地落實房貸利率新規，房貸利率將以貸款市場報價利率為定價基準，市場料未來具有下調空間，加上中央正加強市場流動性，相信第四季的銷售前景可轉趨樂觀，投資者可留意負債較低的龍頭企業。

港股方面，大市仍較疲弱，料恒指短線整固機會仍較大，25,000點為主要支持。

筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

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