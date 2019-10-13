【星期一．炒啲乜】港股有望升多浸　點部署好？

2019年10月13日 10:00
  • 東網電視
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    中美第13輪經貿高級別磋商取得初步成果，美國總統特朗普上周五(11日)與中國國務院副總理劉鶴會晤後，雙方達成「非常可觀」的第一階段協議，暫緩對中國貨加徵關稅。市場反應正面，美股三大指數上周五收市大漲，其中道指揚升319點或1.21%，收報26,816點。外圍港股跟升，市場料周一(14日)恒指向上挑戰26,900點。
    至於本周焦點，內地將會公布一系列重要經濟數據，數據是好是壞，都影響中港兩地股市走勢。同時，市場關注將在周三(16日)出爐的施政報告，特別對樓市有多大着墨，或左右市場投資氣氛。要立於不敗之地，投資者不妨參考《東方產經》專家們對股匯及市場的分析與建議，做好入市準備。
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    2、【梁肇晉　美國基金下跌風險上升】
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    3、【郭家耀　低吸美團點評作中長線部署】
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    4、【葉尚志　石藥集團目標價20元】
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    6、【鄺紫珊　中長線部署美國房產信託基金】
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    7、【御峰理財　別人恐懼時我貪婪】
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