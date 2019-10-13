【星期一．炒啲乜】港股有望升多浸　點部署好？

中美第13輪經貿高級別磋商取得初步成果，美國總統特朗普上周五(11日)與中國國務院副總理劉鶴會晤後，雙方達成「非常可觀」的第一階段協議，暫緩對中國貨加徵關稅。市場反應正面，美股三大指數上周五收市大漲，其中道指揚升319點或1.21%，收報26,816點。外圍港股跟升，市場料周一(14日)恒指向上挑戰26,900點。

至於本周焦點，內地將會公布一系列重要經濟數據，數據是好是壞，都影響中港兩地股市走勢。同時，市場關注將在周三(16日)出爐的施政報告，特別對樓市有多大着墨，或左右市場投資氣氛。要立於不敗之地，投資者不妨參考《東方產經》專家們對股匯及市場的分析與建議，做好入市準備。

1、【陳鳳珠 內地推動醫療保障發展】

2、【梁肇晉 美國基金下跌風險上升】

3、【郭家耀 低吸美團點評作中長線部署】

4、【葉尚志 石藥集團目標價20元】

5、【鄭勤龍 滙控高息可吼】

6、【鄺紫珊 中長線部署美國房產信託基金】

7、【御峰理財 別人恐懼時我貪婪】

8、【潘梓生 鋅價後市反彈在即】

9、【陳樂怡 內需股份可跑贏大市】

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