港府籲業主推減租及免租期等　紓緩租戶經營壓力

財政司司長陳茂波周日(13日)發表網誌指出，過去四個月一再發生暴力衝擊事件，社會正付出代價。零售及餐飲業受到沉重打擊，消費意欲疲弱，店舖食肆平日的生意減少，昔日最旺市的周末或假期，現在往往要提早關門甚至全日都不能營業。據零售業界指，有商店已迫於無奈減少分店數目或縮減人手，多項大型本地盛事均基於安全理由而取消。

陳茂波指，過去數月一再強調須注意香港經濟放緩，正步入技術性衰退的趨勢。過去的經驗顯示，當經濟持續負增長後，失業率的上升速度會很快，未來須注視就業市場的發展。

為了「撐企業、保就業」，政府在8月中推出總額逾191億元的措施，其中就政府物業的租戶減租一半、為期半年，已經生效。同時推動公營機構配合，包括房協、房委會、科學園、數碼港及環保園亦已先後宣布，跟隨政府向租戶提供半年的減租優惠。此外，他亦跟港鐵、機管局，領展以至一些大型商場業主溝通，並且願意協助生意受影響的租戶，紓緩他們的經營壓力。

他希望其他業主和發展商都可以考慮以各種安排，例如減租、提供免租期，或其他方式協助零售租戶紓緩經營壓力，一同應對環球經濟放緩及本地社會事件帶來的挑戰。政府會盡力透過不同的紓緩措施協助打工仔及中小企，減少經濟不景氣對市民生活帶來的衝擊。

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