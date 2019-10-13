財庫局：將推新措施培訓金融科技人才

財經事務及庫務局局長劉怡翔在網誌表示，發展金融科技一直是政府的重要議程，今年金融科技周會於11月4至8日舉行，預料會吸引數千名業內行業領袖參加，並匯聚世界各地超過200名頂尖演講嘉賓，更有超過100間來自中國內地、東南亞、英國、愛爾蘭、瑞典、瑞士、以色列、新西蘭、日本和盧森堡等地的公司來港參展。

劉續指，今年與會者在最後一天將到訪深圳，拜訪一些保險科技及其他金融科技的龍頭公司總部，參觀各樣科技應用展示。

他補充，隨着金融服務和創新科技結合，正進一步提升香港作為亞洲最具競爭力國際金融中心的地位。現時，香港已經有超過550家金融科技初創企業和公司，過去5年投資在香港的金融科技公司的款額累計超過11億美元。

他認為，人才對於香港金融科技的發展極為重要，政府會推出新的舉措，首先是數碼港將會為在職金融從業員提供與金融科技相關的培訓，讓在從業員能加深對金融科技發展的了解，以及推動金融科技在傳統金融業上的應用。數碼港預計能在明年年初推出第一批金融科技培訓課程。

此外，政府將與數碼港協作，於港島商業區設立一個金融科技活動空間，讓金融科技公司、傳統金融業、創新實驗室和加速器、創投公司和金融科技培訓機構等持份者聯繫交流，帶動金融科技的需求和商機。

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