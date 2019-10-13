中美達成首階段貿易協議後 本周焦點仍是「中國」

中美達成首階段貿易協議後，本周全球焦點落在中國經濟數據，包括周二(15日)通脹及周五(18日)經濟增長數字，將左右環球股市表現。以下為香港時間：

【10月14日星期一】

●08：00新加坡第3季經濟增長。它的表現被稱為「亞洲經濟盛衰溫度計」

●美國哥倫布日，惟美股不休市，其他金融類別市場休市

●加拿大感恩節，股市休市

●日本體育節，股市休市

【10月15日星期二】

●09：30中國公布9月通脹數據

【10月16日星期三】

●05：00南韓公布9月進出口。它的表現被稱為「全球經濟晴雨表」

●09：00南韓央行公布議息結果

●20：30美國公布9月零售銷售。由於消費佔美國經濟增長比重七成，故稱為「恐怖數據」

【10月17日星期四】

●02：00美國聯儲局公布經濟褐皮書

●20：30美國公布每周新申領失業救濟金人數、9月新屋動工及建築許可

●21：15美國公布9月工業產出

●23：00美國每周原油庫存

【10月18日星期五】

●10：00中國公布第3季經濟增長、9月社會消費品零售、工業增加值、固定資產投資

●22：00美國公布經濟領先指標

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