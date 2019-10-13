中美達成首階段貿易協議後　本周焦點仍是「中國」

2019年10月13日 14:32
  • 東網電視
    更多新聞短片
    中美達成首階段貿易協議後，本周全球焦點落在中國經濟數據，包括周二(15日)通脹及周五(18日)經濟增長數字，將左右環球股市表現。以下為香港時間：
    【10月14日星期一】
    ●08：00新加坡第3季經濟增長。它的表現被稱為「亞洲經濟盛衰溫度計」
    ●美國哥倫布日，惟美股不休市，其他金融類別市場休市
    ●加拿大感恩節，股市休市
    ●日本體育節，股市休市
    【10月15日星期二】
    ●09：30中國公布9月通脹數據
    【10月16日星期三】
    ●05：00南韓公布9月進出口。它的表現被稱為「全球經濟晴雨表」
    ●09：00南韓央行公布議息結果
    ●20：30美國公布9月零售銷售。由於消費佔美國經濟增長比重七成，故稱為「恐怖數據」
    【10月17日星期四】
    ●02：00美國聯儲局公布經濟褐皮書
    ●20：30美國公布每周新申領失業救濟金人數、9月新屋動工及建築許可
    ●21：15美國公布9月工業產出
    ●23：00美國每周原油庫存
    【10月18日星期五】
    ●10：00中國公布第3季經濟增長、9月社會消費品零售、工業增加值、固定資產投資
    ●22：00美國公布經濟領先指標
    －－－－－－
    立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html
    Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。