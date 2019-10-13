全球經貿戰：中美雨過天青？官媒拋出「十字真言」

海外媒體報道，雖然中美達成首階段貿易協議，但中國官媒以「十個字」形容前景，就是「有進展、但不必過於樂觀」，並提醒，「邊打邊談」仍可能成為常態。這意味着投資者別亢奮。

內地官媒指出，中美雙方在兩國元首重要共識指導下，就共同關心的經貿問題進行「坦誠、高效、建設性」的討論。雙方在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域，取得實質進展，更討論後續磋商安排，同意朝最終達成協議方向努力。

另有官媒稱，美國對中國加徵的關稅並沒有取消，中美經貿摩擦對峙的局面沒有改觀，貿易談判前夕，美方還把28個中國政府機構和企業列入實體清單，從這些磋商面臨的形勢來看，「有進展、但不必過於樂觀」，並提醒「打打談談、邊打邊談」仍可能成為常態。

文章又指，從這輪磋商前後的各種情況來看，用積極樂觀或消極悲觀，都不足以描述目前的複雜局面；要保持這種務實推進的態勢，仍然非常考驗雙方的智慧和耐心。

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