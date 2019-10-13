中美暫休戰後　特朗普10月下一目標就是「他」

中美貿易談判雖然仍有很多事情未解決，但雙方總算暫時「買了時間」，估計10月餘下時間出現變數的機會不大。不過，美國總統特朗普絕對未能「休息」，外界相信他下一步就是迫聯儲局主席鮑威爾10月30日(香港時間10月31日凌晨2時)減息。

事緣特朗普在達成中美首階段協議後，立即就對聯儲局「放話」，就是：即使中美達成協議，也要繼續減息。

他指，不論貿易協議有多好，聯儲局應該繼續減息，美國經濟非常好，但聯儲局卻跟其他國家的央行不同步，他們應該持續減息。

事實上，聯儲局上周五(11日)已宣布，將啟動購債計劃，從10月中旬開始，以每月約600億美元額度，買入短期國債，並延續至2020年第2季，以維持金融市場穩定。鮑爾強調，購債計劃為了擴張資產負債表，以控制聯邦基金利率維持在目標範圍，並非新一輪量化寬鬆(QE)的開始。

目前聯邦基金利率期貨顯示，市場估本月底減息0.25厘的機會達70.8%。

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