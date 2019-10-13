【深度解構】全球經濟增長預測將再被下調 衰退真的快來？

雖然中美達成首階段貿易協議，加上英國脫歐談判也有曙光，但金融市場絕對稱不上亢奮，分析員依然激辯2020年環球經濟會否步入衰退，畢竟今次復甦自2009年起，已有足足十年。

美國財經媒體彭博社報道，國際貨幣基金組織(IMF)本周將會再次開會，由於新任總裁Kristalina Georgieva上周已表明，將下調全球經濟增長預測，故市場人士只會估計下調多少。目前IMF估計，2019年全球經濟增長3.2%，已為2009年以來最弱，本周將再度下調預測。

事實上，彭博社數據顯示，全球今年第3季經濟增長放緩至2.2%，相比2018年初的4.7%，已下滑了超過一半。

【股債齊升 最終總有一方錯！】

金融市場亦出現了「股債齊升」的異象，當中，全球負利率債券金額達14萬億美元，即投資者「貼錢」買債，反映債市需求甚殷。一般來說，這反映市場避險情緒高，股市應回落。惟目前情況恰恰相反，MSCI環球股票指數今年以來累升14%。

因此，這讓市場對2020年經濟表現如何引發激辯。目前多數人士認為，債市走勢較可信，股市稍為會大幅回落。

【「債市可信」的證據】

●製造業下滑

受貿易戰影響，全球製造業均呈現跌勢，拉勻來看，環球相關活動已是連續5個月下滑，尤其對德國及日本這兩大倚賴出口的經濟體打擊更大。

●地緣政治緊張

除了中美貿易及英國脫歐這兩大「傳統」問題未完全解決外，最近由伊朗引發的中東局勢緊張未緩和，加上土耳其出兵敍利亞，油價隨時「火箭式」爆升。再者，香港示威動盪持續，經濟已步入衰退，下一步恐蔓延至全球；阿根廷、厄瓜多爾、秘魯，以及美國2020年總統大選及總統特朗普或被彈劾，都是令人擔憂的政局問題。

●經濟不確定性上升

全球企業盈利增長已於今年第2季處於呆滯，近期企業信心及開支皆受打擊，再加上勞工成本上漲、生產力增長陷入樽頸，以及欠缺產品定價權，皆讓企業盈利受進一步壓力，繼而影響打工仔收入，再礙及消費。

●全球央行欠「子彈」

事到如今，全球央行在「放水」問題上的疑慮已較今年初輕鬆，放不放水不再是問題，問題在於放多少。不過，他們也受到「子彈」欠奉的難題。舉例來說，自從1990年代早期起，每次美國經濟衰退，聯儲局都要減息5厘左右救市，目前明顯「彈藥」不足；歐洲及日本央行更已是負利率狀態。

●政府能做的不多

雖然政府在救市方面可以做更多，但受制於債台高築，也顯得有心無力，例如中國及德國縱使仍有實施更多財政政策的空間，但也不能隨心所欲；日本為了挽救養老金福利系統，更要掉頭上調消費稅。

●留意美國經濟增長

美國可說是目前全球經濟最理想的地方，以該國經濟而言，短期內陷入衰的機會僅25%，如果美國能站得穩，全球也不會太差。不過，根據往績，只要美國經濟增長放緩至1.5%左右，就等如全球衰退了...不妨重點留意美國。

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