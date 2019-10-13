致富智庫：NBA小牛隊老闆教路　創業先要撇甩一個諗法

創業之路困難重重，沒有成功捷徑，只能做好準備避免犯下錯誤。億萬富翁及知名投資者、NBA達拉斯小牛隊老闆Mark Cuban接受媒體訪問時，點出創業者最常犯下的「大錯」，並提供了一些建議。

Cuban認為，新手「最錯」的是創業有個人想法和目標，但偏偏要向他人籌集資金。一旦進行籌資，事情就會變質，因為集資後的你需要向為你提供資金的人匯報了。「依賴外部資金的企業，可能需要看重投資者的利益，可惜的是，這些投資者對於如何發展業務的想法未必與你相同。」所以，最理想的是創業者毋須向外「撲水」，而是靠自己去開展事業。

對於創業，Cuban建議是應該先找一些你有能力去製造、去購買的東西。然後，將這東西賣給周邊的人，請他們將你的產品推薦開去，利用這種方式來發展業務，就能夠將業務擴張。

●Mark Cuban的成功之路...

Mark Cuban大學畢業後，走到美國德州達拉斯市打工，其後去了一家商業公司賣軟件，工作不到一年被解僱後，Cuban開設了一家軟件銷售公司MicroSolutions，約5年後將公司賣掉，賺到第一桶金。

1995年，Cuban和前校友創辦了提供體育資訊的Broadcast.com，再將之賣予雅虎，成為億萬富翁。至今，他擁有NBA的達拉斯小牛隊，以及電影公司和數十家小型創業公司的股份。據福布斯美國400富豪榜(Forbes 400)顯示，Cuban目前身家約41億美元，排名第179位。

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