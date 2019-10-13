【大局已定】「去全球化」開始　窮國難翻身！最驚係...

今年2月已警告，美國聯儲局不能再加息，結果言中的著名研究機構凱投宏觀(Capital Economics)首席經濟學家Neil Shearing最新於外國媒體撰文警告，全球經歷了數十年的「全球化」後，目前看似見頂了，意味着接下來的數年，人們將遭到重大及被低估的風險，就是全世界將開始「去全球化」。

他指出，根據歷史，今次「全球化」浪潮始於上世紀美蘇冷戰結束後的30年，尤其是在1990年代及2000年代加速發展，對世界經濟帶來重大影響，提升了經濟增長，特別是新興市場，而發達國家亦享受着低通脹及低利率。

再者，全球數十億人也受到「全球化」的影響而改變生活，企業能在較低成本的地方生產，再運去較富裕之地出售，這一來一回慳到的成本及增加的盈利，造就了全球股市在過去數十年以倍數上揚。不過，一切已改變了，甚至在美國總統特朗普未上場前，形勢已出現變化！

【2010年已是「分水嶺」】

其中一個令到「全球化」浪潮看似見頂的迹象是發生在貿易戰之前，這就是：貨物和服務貿易，以及跨境資金流動！在1990年代及2000年代，它們的增長是十分迅速，而且很顯著，但現時回看，原來已在2010年左右見頂了。

撇除貿易戰，可歸納成幾個原因：首先，目前很多經濟體已極度開放，沒有一個全新的主要經濟體尚待加入「世界經濟」。其次是現今科技縱使新穎，但已沒有像1990年代至2000年代時般，能對企業供應鏈產生「革命性」作用。第三，不少國家對開放金融能帶來的利益產生疑問，例如中國明顯不太願意開放資本市場。

【窮國「翻身」機會更低】

他認為，縱使「全球化」見頂，但也不代表全球經濟響起警號，相反，隨着科技繼續發展，將帶動生產力提升及擴闊消費者選擇空間。不過，對於目前某些仍是倚靠勞工密集式製造業來支持經濟的貧窮國家，例如紡織業，恐怕「翻身」無望，要走上發達國的路只會更崎嶇，因為掌握不到新技術。這無疑是某些新興國家要面對的逆境。

另一個造就「去全球化」的因素當然是中美貿易戰。其實，貿易糾紛本身對全球影響不大，因中美貿易僅佔全球總貿易額約3%，問題在於這牽涉到中國與西方的價值觀及意識形態問題。再者，隨着時間推移，貿易戰的戰線已不再局限於中美。

【「全球化」有其問題】

其實，「全球化」也證明有其問題，包括社會不平等加劇、跨境避稅，以及移民問題，削弱了國家政府的力量。

【市場風險在於怎「去全球化」】

面對「去全球化」，目前市場仍未能有足夠認識，尚不清楚會採取何種形式。一方面，我們可以看到一種溫和的「區域化形式」，即生產集中在鄰國，而不是「全球化」。另一方面，世界可能湧入競爭集團(例如：一個由美國領導，而另一個由中國領導)。

可以肯定的是，在這兩者之間，我們可以看到，各個國家愈來愈多地徵收針鋒相對的關稅。換言之，由特朗普發動的關稅戰極有可能不會完結，而且成為常態。

【最驚「中美」正式分手】

Shearing認為，在大多數情況下，「去全球化」對整個世界經濟的影響是負面的，但可以控制。若果是「區域化形式」，鑑於鄰國之間已進行大量貿易，適度的「區域化」不是一個大問題，而區域可能足夠大，足以維持實現最大規模經濟的公司。

不過，特別令人關注的「去全球化」場景是中美主導的經濟集團之間產生極度分歧，猶如重演美蘇冷戰，即可能對特定部門和產品的貿易實行多種限制。若是這種，將對全球經濟增長造成更有害的影響，更不用說地緣政治穩定了。

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