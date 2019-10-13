全球經貿戰：美分析員看淡中美協議　恐「黑色聖誕」

外國傳媒報道，現年約77歲的華爾街老手、瑞銀交易大堂營運主管Art Cashin警告，不認為中美達成首階段貿易協議是好消息，而且並沒有為今年聖誕節帶來甚麼，今次的「休戰」料不會維持太久。他又認為，今次中美局部協議不會扭轉2020年經濟低增長的命運，而且不代表貿易戰有機會結束。

Cashin是華爾街老手，在1959年加入金融界，1964年年僅23歲時就成為紐交所會員，並成為證券公司合夥人。

Bannockburn Global Forex全球市場策略分析員Marc Chandler也認同，貿易戰只是其中一條戰線，美國會繼續在其他方面向中國施壓及對抗，料中美「冷戰」不會離去，目前只是關稅戰暫時「休戰」。他估計，美國總統特朗普下一步是推出資金流、更多出口限制、供應鏈壓力，以及產業政策來向中國施壓，全球亦會受影響。

事實上，美國共和黨佛羅里達州參議員魯比奧(Marco Rubio)早於今年6月，已與數名參議員提出，對過去3年不守美國監管規則的企業實施「除牌」的議案，明顯是針對中國企業。再加上近期已有傳聞指，美國有意限制當地的退休基金投資中國股票，同時正尋求限制環球指數基金公司上調中國股票比重。市場相信這亦是特朗普下一步會做的。

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