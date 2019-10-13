非洲豬瘟疑失控！北韓恐經濟崩潰兼「大饑荒」

早前有報道指，北韓2018年經濟很可能萎縮逾5%，為1997年「大饑荒」以來最惡劣。由於北韓沒有對外公布經濟狀況，故只能估計，而目前恐雪上加霜！

美國財經媒體彭博社報道，北韓自5月30日向世界動物衛生組織(OIE)通報，在首都平壤以北260公里，鄰接中國邊境出現22宗非洲豬瘟疫情後，就再沒有向OIE或聯合國通報任何疫情。不過，目前在南北韓邊界，卻接連出現非洲豬瘟病毒為「陽性」的野豬，南韓周圍農場疫情數量也愈來愈多，恐意味着北韓的非洲豬瘟疫情已「失控」。

南韓曾指，根據國家情報院資料顯示，非洲豬瘟疫情早已蔓延至北韓全境，且西北部的豬隻基本上已「消失」。

這對北韓經濟而言絕對是悲劇，聯合國糧食及農業組織(FAO)曾指，由於降水量及灌溉不足，北韓今年農作物收成量將低於去年，而去年FAO指，北韓有40%人口缺糧。

有「脫北者」透露，很多北韓家庭倚賴養豬換取稻米，即目前狀況不但反映北韓經濟崩潰，而且影響到民生，事關豬肉貢獻北韓民眾80%蛋白質攝取，很難找到替代食物。

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