【深度解構】特朗普「升級版」冒起！中美貿戰或加速緩和

外國傳媒報道，美國政局出現很大變化，或令全球局勢出現戲劇性轉變！投資者要開始注意一位你或未關心的政治人物──沃倫(Elizabeth Warren)。

現年70歲的沃倫是美國民主黨總統候選人，近期民調已超越了另一候選人、美國前副總統拜登，成為民主黨總統候選人之中，有力挑戰特朗普連任的人。

事實上，特朗普深陷彈劾危機，使沃倫有機會乘虛而入，這個可能性正開始令美國科技巨企和華爾街感到不安。更重要的是，中國也不會願意看到她成為總統，或有助貿易戰局勢緩和。

【沃倫是「黑天鵝」？】

若沃倫勝選，真的會對美國企業和股市造成恐慌嗎？Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格曾於今年夏天告訴員工，沃倫若入主白宮，將對Facebook不利，因她呼籲分拆Facebook和其他大型科技公司。

曾有報道引述朱克伯格說：「如果沃倫當選總統，我敢打賭我們將面臨法律挑戰，雖然我認為我們會贏，但仍然對我們很不利。」

事實上，投資銀行RBC Capital Markets最近發表一項調查顯示，美股投資者正對沃倫民調上升感到相當擔憂。該行美股策略主管Lori Calvasina表示，投資者明顯認為拜登比沃倫更好，因後者被視為「對股市最不友善」的總統候選人。

【特朗普「升級版」】

若果說特朗普是「民粹主義」，沃倫則是「升級版」，她的競選口號是「我有計劃

(I have a plan)」，她的計劃就是民粹主義平台，要採取更多措施來規範金融、科技、醫療保健，以及能源產業，更提議對淨資產超過5,000萬美元(約3.9億港元)的家庭，每年徵收2%財富稅，對淨資產超過10億美元(約78億港元)的家庭，每年徵收3%財富稅。

因此，華爾街的擔憂是可以理解的。

【唯一希望在國會】

目前可幸的是，部分美國政界分析員認為，暫未需太擔心沃倫，因即使她做了總統，參議院也很難在2020年由民主黨控制。

【中國政策更辣】

對於中國人來說，更關心的是特朗普或沃倫，誰更棘手？

根據美國媒體報道，沃倫也談到中國及香港，答案是在中國問題上，不會較特朗普軟弱。Nationwide首席投資研究分析師Mark Hackett表示，隨着沃倫崛起，中國想把貿易問題拖至2020年11月總統大選後的意向正發生變化，因沃倫也推動民粹主義政策，對中國的挑戰可能與特朗普不相伯仲。

港人較為熟悉的對沖基金大鱷、Hayman Capital Management創辦人巴斯(Kyle Bass)更明言「毫不猶豫地」支持沃倫，因沃倫大肆批評中國的環境和勞工人權政策，更指摘中國操縱貨幣。

【沃倫何時影響全球股市？】

不過，直至目前為止，全球股市的話題仍未輪到沃倫，那麼，投資者何時會「突然」關注呢？

上述分析員Calvasina認為，明年第1季底將成為焦點，因屆時沃倫可能明顯贏得民主黨總統候選人提名的優勢。她又警告投資者別以為特朗普「贏硬」，因他2016年只是險勝，預期2020年仍會是一場勢均力敵的大選，投資者必須計入民主黨候選人獲勝的可能性。

按照目前時序，雖然民主黨的提名過程將在明年夏天才正式進行，但提名大會的代表中，有40%將透過2020年3月上旬舉行的預選會議及州初選分配，3月底前將分配剩下的2/3。

因此，Calvasina推斷的首季底是合理的，她又稱，如果沃倫贏得提名，預計與她有機會入主白宮的相關「利淡因素」，將遠在選舉日之前發生。

換言之，明年首季末期及之後，美國股市可能陷入較長期調整，全球股市也不會好過。

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