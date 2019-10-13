港股前瞻：淡友料忍手　恒指或上闖27000

中美兩國達成首階段貿易協議，暫時避免貿易戰進一步升溫。有基金經理認為，短線已沒有壞消息可供大戶做淡，料恒生指數有機會上試27,000點水平，中資股可望跑贏大市。惟香港社會持續動盪不安，業務集中香港的股份未必能受惠。

上周五(11日)市場已憧憬中美貿談會有好消息，恒指「偷步」炒高600點。中投傲揚基金經理溫鋼城相信，這不足以令大戶止賺甚至反手做淡，「因短期真係搵唔到壞消息」。現時短線大方向是中美貿談氣氛好轉，貿戰拖累經濟數據和企業盈利滑坡早已反映，美國聯儲局為首的環球央行亦已開始放鬆銀根，故對港股影響相對已不大。

溫氏續指，過去廿年恒指10月平均高低波幅，撇除波幅最大的兩年後亦多達一成，惟過去兩周只有約3.4%，故進一步挾上機會較大，保守估計恒指重上27,000點沒有難度，阻力位為250天牛熊分界線的27,300點附近。

由於近期滬深股市表現回勇，他相信中資股可看高一線，首先是5G概念股及手機設備股。內需股亦會繼續有資金追捧，惟體育用品股股價嫌略昂貴，不宜加注，物業管理股會是較好選擇。不過，金礦股及本地股則會較為「輸蝕」，新股亦只宜短炒。

第一上海首席策略師葉尚志亦認為，十一長假期後，內地股市延續9月向好勢頭，故中資股表現會較優異。其中，不太受外圍影響的醫藥股、內需股、5G概念股及半導體股可優先考慮。惟他提醒，本地股仍在拖後腿，恒指能否突破27,000點後有待觀察，因除非這些股份亦轉強，否則港股只是弱勢反彈。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，華府再度押後加碼對中國進口商品加徵關稅，某程度上已是中美貿易戰目前最好的發展，以美國總統特朗普往績，不排除談判又再推倒重來、節外生枝。儘管如此，市場氣氛及技術走勢好轉，加上美國亦公布會購買短債，恒指於未來一至兩周內有望重上26,900點，會否再上則要等待其他催化劑出現。

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