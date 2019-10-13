樓價UPDATES：業主面對現實求沽　動輒劈過百萬

樓價走勢持續回落，部分業主大幅減價求售，奧運站君滙港及維港灣，分別有單位劈價百萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河嘉亨灣6座低層D室，實用面積742方呎，三房連套房間隔，減租3,500元或約9.2%，以月租34,500元獲承租，實用呎租46.5元。

●灣仔尚翹峰1座中層C室，實用面積489方呎，以1,050萬元成交，實用呎價21,472元。

●北角城市花園2座低層B室，實用面積794方呎，三房間隔，以約1,330萬元售出，實用呎價16,751元。

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九龍區

●奧運站君滙港5座低層F室，實用面積541方呎，三房間隔，原開價1,200萬元，減價100萬元或約8.3%，以1,100萬元成交，實用呎價20,333元。

●奧運站維港灣3座中層G室，實用面積457方呎，兩房間隔，放盤一星期即減價164萬元，以936萬元成交，實用呎價20,481元。

●牛頭角淘大花園O座高層2室，實用面積356方呎，兩房間隔，原每月叫租16,000元，減租1,000元或約6%，以15,000元租出，實用呎租42.1元。

●將軍澳君傲灣1座低層G室，實用面積452方呎，兩房間隔，去年11月叫價800萬元放售，累減105萬元或約13%，終以695萬元以沽出，實用呎價15,376元。

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新界區

●青衣翠怡花園2座中層E室，實用面積443方呎，兩房間隔，以575萬元成交，實用呎價12,980元。

●馬鞍山海濤居4座中層A室，實用面積621方呎，三房間隔，減價120萬元，減幅約11%，以980萬元沽出，實用呎價15,781元。

●馬鞍山薈朗1座低層B03室，實用面積266方呎，開放式間隔，開價445萬，減價30萬元，以415萬元易手，實用呎價15,602元。原業主持貨滿3年辣招鬆綁沽售，帳面獲利99萬元，升值約31%。

●沙田帝堡城5座高層A室，實用面積556方呎，兩房間隔，放盤兩星期，減價25萬元，以825萬元易手，實用呎價14,838元。

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