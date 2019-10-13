著名學者席勒：有個市場「非理性亢奮」　遲早爆煲

外國傳媒報道，2013年諾貝爾經濟學獎得主、自創經周期因素調整後市盈率(CAPE)指標的耶魯大學著名教授席勒(Robert Shiller)最新表示，發現了一個「非理性亢奮」的市場，就是「長年期美國國債」。

他曾於1999年底警告科網出現泡沫，以及在2005年左右警告美國樓市出現「非理性亢奮」。雖然兩次都不是估中金融市場立即見頂，但為時不遠。

他表示，美債今年以來持續錄得巨額資金流入，主因是投資者擔心全球經濟放緩，而美國相對英國、巴西，以及德國等經濟體邁向衰退，在回報上依然「有水位」，故吸引了不少資金。值得留意的是，隨着資金不斷掃債，在今年8月曾使美國30年長期債券孳息率低見2.09厘的歷史新低；10年期債息亦殘見1.5厘以下，為2016年以來最低。

他說：「有些非常令人陌生的情況持續，利率真的不太可能會一直在未來30年都如此低企。」(註：30年期美債息反映市場對未來30年實際利率的看法。)

他試圖以兩方面解釋債市「非理性亢奮」的原因。首先是「人口結構轉變」，如今在二次大戰後的嬰兒潮人口邁向退休之齡，他們需要持續而穩定的收入，這正是美債能提供的，再加上貿易戰，令今年市場對美債的需求特別旺盛。

除了「人口結構轉變」，他又指，「財富不平等」是另一原因，這催生了民粹主義，以美國為例，2020年總統大選就有機會讓主張民粹的民主黨候選人沃倫贏出，再加上貿易戰，投資者更需要買入具「避險」作用的美債。

他指出，當然，這不能簡單地將「人口結構轉變」、「財富不平等」，以及「貿易戰」等所有因素，都歸納為對美債有需求，但可能肯定的是，當中有事情出錯了！

他的意思是，無論怎樣找藉口，美債確實是「非理性亢奮」，遲早爆煲，猶如科網及美國樓市。

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