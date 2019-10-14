東方日報B3：零售死寂　尖沙咀百舖快執笠

香港社會動亂不安嚴重打擊零售市道，令近月交吉舖位數量顯著增加。有物業代理預期，香港四大核心購物區當中，以尖沙咀區最傷，相信短期內吉舖數目會急增至200間，較今年第三季102間，急增接近一倍！

政府早前公布的今年8月零售業總銷貨價值，料僅294億元，按年急挫23%，創1981年有紀錄以來最大單月跌幅，重災區為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮品，銷貨值按年挫近五成；其次為服裝，跌幅逾三成三，藥物及化妝品與百貨公司，則齊跌約三成。

據美聯工商舖數據顯示，截至今年第三季為止，尖沙咀、旺角、銅鑼灣及中環四個核心購物區，均有逾百間吉舖，當中旺角達146間最多。不過，若以街道劃分，截至今年10月初，尖沙咀加連威老道有多達24間吉舖，較八月再增加14.3%。

事實上，一家國際時裝品牌旗下女裝品牌副線，租用加連威老道地舖多年，早前決定不續租離場。該商戶之前租用地下連一樓，樓面面積共逾5,000方呎，月租逾66萬元。據了解，業主已將上址重新放租，並分拆招租，意向租金共逾50萬元，較舊租金低逾20%。

至於同區的金馬倫道及海防道，分別有11間及2間交吉地舖，較8月同樣多2間。此外，銅鑼灣區吉舖亦有上升趨勢，區內波斯富街及軒尼詩道分別有11及6間吉舖，分別較8月急增37.5%及50%。

美聯工商舖行政總裁黃漢成指，社會亂局「沒完沒了」，估計過去一直倚賴內地旅客的零售商如藥房及化妝品等，將受重擊。他又說，數年前受惠高鐵概念，當時不少藥房及化妝品商戶不惜以高昂租金搶租尖沙咀區商舖，惟現時市況逆轉，料該區未來數月會出現更多結業個案，區內吉舖數量有機會飆至200間。

他又指，每年8月及9月，原為舖位租賃旺季，大部分零售商會在這段時間租舖，並開始裝修以迎接十一假期、聖誕節及農曆新年等傳統消費旺季。惟零售商憂慮前景，料未來四至五個月不會主動新增分店。

黃氏又料，在「商戶唔願租」情況下，市場租務交投大減，租金將「斷崖式」滑落，短期內舖市只會由短期租約租戶主導，租金水平只會達長期租約租金的二至三成。

旺季停擴充 租戶輪候縮90%

舖位投資者亦看淡零售舖位後市。盛滙商舖基金管理行政總裁李根興指，現時不是零售業「寒冬」，而是「冰河時期」。目前除出現多宗食肆倒閉個案，大部分零售商都「睇唔到未來」，因而擱置擴充計劃。

他稱，旗下舖位的租戶輪候數字大減九成，反映租戶不打算在現時租舖，令市場充斥吉舖，料未來數月核心區舖位租務市場，將以售賣聖誕裝飾、農曆新年產品及低檔電子產品配件的短租散貨商戶為主，租金水平較長租約租金低達七成。

資深投資者蔡志忠稱，社會亂局未止，零售業「好難捱」。他料，普遍零售商會續經營至年底，畢竟生意不可一下子即時結業，但若情況到了聖誕節及農曆新年依然未有改善，或出現倒閉或吉舖潮。

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